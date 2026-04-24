聽新聞
0:00 / 0:00

遠紡氣爆案 監院：目測檢查淪監管盲區

聯合報／ 記者黃羿馨葉冠妤／連線報導
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供 黃羿馨
新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏，引發氣爆，釀成2死19傷，爆炸當下威力驚人，連鐵捲門都直接被炸飛。圖／新竹縣消防局提供 黃羿馨

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年二月六日凌晨，發生熱媒油洩漏引發氣爆，釀二死十九傷。監察院廿二日發布新聞稿，調查事故主因為熱媒油泵浦壓力表「導管」金屬疲勞斷裂，但該導管非屬法定危險性設備，僅「目測檢查」徒具形式，成為監管盲區，建議建立災害事故介接平台，並改善職安與消防雙軌通報漏洞。

監院認為，職安署自二○一五年至事發時，共實施一二九次勞檢，竹縣消防局十年來五十一次消防檢查、竹縣環保局十五年來裁罰廿七次，在高強度行政監管下，仍發生包含本案共五件重大職災釀六勞工死亡，函請行政院督飭勞動部、消防署與竹縣府檢討改善。

新竹縣府表示，氣爆處使用的公共危險物品無法釐清，消防局曾開立舉發單，但後來被行政院訴願會駁回，認定單據有誤，不可認定該處所使用公共危險物品，盼中央盡速成立災害事故資訊介接平台。勞動部表示，將跨部會研議相關措施，並檢討改善。

監院調查報告指出，遠東化纖總廠總熱媒油導管已釀多次事故停工，職安署僅將該高風險導管列為「一般化學設備之附屬設備」，而非屬法定「危險性設備」，肇致該導管自啟用以來長期處於無檢狀態，僅憑「目測」難見導管於包覆保溫棉層下的金屬疲勞或裂痕，勞檢單位欠缺法令據實施查核，成了監管盲區。

監院指出，該廠十年內發生五件重大職災，在本次氣爆前，職安署對該廠檢查高達一二九場次，裁罰六十八次、八八七萬元，並處以十二場次部分停工，工安前科累累，但職場安全文化未見轉型，事故一再重演，勞檢陷入「高頻檢查、低效改善」之執法困境。

熱媒油洩漏地點「棉六廠棉六科」事故前漏未被列為公共危險物品場所，僅列管「棉六廠重九科」為公共危險物品一般處理場所，兩廠科分屬兩棟相連建築，但內部製程管線高度連接，應視為一體，棉六科長期脫離消防法規嚴格監管。

監院指出，現行「職災通報向中央職安署」與「火災報案向地方消防局」雙軌並行，導致中央、地方對該廠歷年事故掌握有數據落差，行政院應督促勞動部、內政部及地方政府，研議建立跨機關的「災害事故資訊介接平台」，將環保違規、消防救災與勞檢數據相互勾稽。

新竹 氣爆 工安 監察院 監院

延伸閱讀

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 監院盤點勞權促請勞動部檢討改進

特教班施暴案 監院糾正台東關山國小延宕處理

影／破門驚見劇毒「氰化物」字條！1男屍飄惡臭 專案小組全副武裝採驗

辦公室喝珍奶「沒揪」不算職場霸凌？勞動部：與業務執行無關

相關新聞

資安疑慮 數發部：公部門禁用高德地圖

中國大陸高德地圖Ａｐｐ可查看台灣部分道路紅綠燈倒數秒數，引發資安疑慮。數發部昨表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計五月公布資安檢測風險；內政部長劉世芳說，風險評估後若認為對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕。

遠紡氣爆案 監院：目測檢查淪監管盲區

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年二月六日凌晨，發生熱媒油洩漏引發氣爆，釀二死十九傷。監察院廿二日發布新聞稿，調查事故主因為熱媒油泵浦壓力表「導管」金屬疲勞斷裂，但該導管非屬法定危險性設備，僅「目測檢查」徒具形式，成為監管盲區，建議建立災害事故介接平台，並改善職安與消防雙軌通報漏洞。

交部：未提供號誌資訊 高德地圖用大數據估紅燈秒數

中國Ａｐｐ「高德地圖」，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，高德地圖上出現的紅綠燈秒數，是透過「大數據推估」，我國政府從未提供相關資訊給該軟體。

新聞眼／應付稽查 職安難除未爆彈

新竹縣遠東化纖氣爆釀二死十九傷，監察院報告曝光監管盲區；高雄市興達發電廠新設燃氣機組去年九月爆炸起火，肇因法蘭墊片不合格。諷刺的是，勞動部曾大動作稽查興達電廠，發現十九項缺失，雖稽查未涉及墊片，仍反映現場管理鬆散，若職安觀念、標準作業程序無法落實，盲區恐成下一事故引爆點。

高雄勞團上街 轟陳其邁勞檢消極

勞動節將至，高雄市獨立總工會等廿三個勞動團體動員逾百人，昨「繞行」高雄市政府陳情，指控高雄勞檢開罰消極，勞資爭議調解常站在資方立場，違反行政中立，並指市長陳其邁上任六年勞工施政「不及格」，盼市府落實勞檢，應嚴格守護檢舉人資料，落實勞工權益保障。

谷立言7度會晤盧秀燕 劍指「無人機」全球供應鏈

美國在台協會（AIT）處長谷立言23日再度拜會台中市長盧秀燕，這已是兩人今年內第七度會面。雙方針對「軍用與商用無人機」產業發展進行深度對話，象徵台美合作已從中央延伸至地方產業重鎮，致力將台中打造成為無人機領域的全球關鍵基地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。