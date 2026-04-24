遠紡氣爆案 監院：目測檢查淪監管盲區

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年二月六日凌晨，發生熱媒油洩漏引發氣爆，釀二死十九傷。監察院廿二日發布新聞稿，調查事故主因為熱媒油泵浦壓力表「導管」金屬疲勞斷裂，但該導管非屬法定危險性設備，僅「目測檢查」徒具形式，成為監管盲區，建議建立災害事故介接平台，並改善職安與消防雙軌通報漏洞。

監院認為，職安署自二○一五年至事發時，共實施一二九次勞檢，竹縣消防局十年來五十一次消防檢查、竹縣環保局十五年來裁罰廿七次，在高強度行政監管下，仍發生包含本案共五件重大職災釀六勞工死亡，函請行政院督飭勞動部、消防署與竹縣府檢討改善。

新竹縣府表示，氣爆處使用的公共危險物品無法釐清，消防局曾開立舉發單，但後來被行政院訴願會駁回，認定單據有誤，不可認定該處所使用公共危險物品，盼中央盡速成立災害事故資訊介接平台。勞動部表示，將跨部會研議相關措施，並檢討改善。

監院調查報告指出，遠東化纖總廠總熱媒油導管已釀多次事故停工，職安署僅將該高風險導管列為「一般化學設備之附屬設備」，而非屬法定「危險性設備」，肇致該導管自啟用以來長期處於無檢狀態，僅憑「目測」難見導管於包覆保溫棉層下的金屬疲勞或裂痕，勞檢單位欠缺法令據實施查核，成了監管盲區。

監院指出，該廠十年內發生五件重大職災，在本次氣爆前，職安署對該廠檢查高達一二九場次，裁罰六十八次、八八七萬元，並處以十二場次部分停工，工安前科累累，但職場安全文化未見轉型，事故一再重演，勞檢陷入「高頻檢查、低效改善」之執法困境。

熱媒油洩漏地點「棉六廠棉六科」事故前漏未被列為公共危險物品場所，僅列管「棉六廠重九科」為公共危險物品一般處理場所，兩廠科分屬兩棟相連建築，但內部製程管線高度連接，應視為一體，棉六科長期脫離消防法規嚴格監管。

監院指出，現行「職災通報向中央職安署」與「火災報案向地方消防局」雙軌並行，導致中央、地方對該廠歷年事故掌握有數據落差，行政院應督促勞動部、內政部及地方政府，研議建立跨機關的「災害事故資訊介接平台」，將環保違規、消防救災與勞檢數據相互勾稽。