交部：未提供號誌資訊 高德地圖用大數據估紅燈秒數

中國Ａｐｐ「高德地圖」，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，高德地圖上出現的紅綠燈秒數，是透過「大數據推估」，我國政府從未提供相關資訊給該軟體。

針對高德地圖爭議，交通部發布新聞稿澄清，政府從未提供相關資料給該軟體，請民眾放心。交通部說明，交通部「運輸資料流通服務平台（ＴＤＸ）」建置目的，是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。

交通部指出，經全面盤點，ＴＤＸ平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（ＡＰＩ）給業者介接號誌資訊；交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料。

交通部強調，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用。所有號誌訊號都走政府專用網路（ＧＳＮ ＶＰＮ ），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

針對高德地圖上出現的紅綠燈秒數，交通部表示，高德地圖新增的紅綠燈倒數秒數功能，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體利用大量用戶導航時回傳的ＧＰＳ定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。