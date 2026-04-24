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資安疑慮 數發部：公部門禁用高德地圖

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇劉懿萱／台北報導
大陸高德地圖App開放台灣地區下載，數發部昨表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用。記者劉學聖／攝影
大陸高德地圖App開放台灣地區下載，數發部昨表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用。記者劉學聖／攝影

中國大陸高德地圖Ａｐｐ可查看台灣部分道路紅綠燈倒數秒數，引發資安疑慮。數發部昨表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計五月公布資安檢測風險；內政部長劉世芳說，風險評估後若認為對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕。

行政院發言人李慧芝表示，二○一九年就公布各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，只要普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關禁使之列。目前相關機關將針對高德地圖進行資安檢測與風險評估，也建議民眾提高警覺，避免下載具有資安疑慮中國製應用程式。

中國高德地圖Ａｐｐ街景除以３Ｄ呈現，甚至還有紅綠燈倒數功能。數發部表示，相關紅綠燈倒數功能未與政府系統介接，而是自行估算。劉世芳說，無論是高德地圖或有資安疑慮軟體，都會做風險評估，評估後若認為對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕，員警到公務機關都不該使用。

國防部長顧立雄表示，數發部已禁止，國防部會依循此立場，對於有資安疑慮的數位圖資軟體，禁止下載使用。

數發部資安署署長蔡福隆說，根據中國法規，中國政府有權存取企業資料，中國民眾也有義務配合，高德地圖使用涉及定位、行動軌跡等資料，都會回傳到中國伺服器，相關資料會被中國政府蒐集利用，呼籲民眾避免使用。

蔡福隆說，目前高德地圖主要是往返兩岸的台商，及赴中民眾使用較多，因涉及敏感個人定位、數位軌跡外洩可能，建議不要在台灣使用。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，高德地圖恐成小紅書第二，盼相關機關務必把關資安。不過，國民黨立委黃健豪認為，除非能證明高德地圖透過後門取得政府數據，不然禁用「有點愚蠢」，且高德是以大數據推算紅綠燈倒數時間，不用每次都無限上綱到國安問題，與其禁用大陸軟體，不如研發一套大家都覺得好用的軟體。

大陸 數發部 資安 國安 APP 劉世芳 李慧芝

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