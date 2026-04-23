遭指涉史國勞工爭議 國合會：非駐團計畫已去函更正

媒體報導國合會在友邦史瓦帝尼涉及「台灣-非洲蔬菜倡議」勞工事件。國合會今天澄清，此非國合會計畫，且提及人員也非駐團人員，已去函更正。

「外交家」（The Diplomat）雜誌22日以「The UglySide of Eswatini-Taiwan Relations」為題，報導指稱財團法人國際合作發展基金會（國合會）涉及特定計畫的勞工事件。

國合會今天發布新聞稿指出，該報導進行不實連結，刻意抹黑國合會的形象。為正視聽，國合會駐史瓦帝尼技術團已正式去函「外交家」要求更正，對國合會的不實指控進行澄清。

國合會說明，該文所提「台灣-非洲蔬菜倡議」（TAVI）是由世界蔬菜中心（WorldVeg）所推動，並非國合會駐史瓦帝尼技術團與該機構共同簽約執行的合作計畫。文中所提及人員，更非國合會或駐團所屬人員。

國合會強調，在進行國際合作與人道援助時，始終秉持高標準的透明度、問責性與職場倫理。

外交部也透過新聞稿指出，針對報導所提議題及爭議，外交部已向世蔬中心瞭解管理狀況並查證，世蔬中心表示，相關事項屬內部勞資糾紛，目前已進入史國司法程序，尊重司法機制處理。