駁「九二共識」是惠台政策條件 鄭麗文：這是底線、原則

日前國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，大陸宣布十項促進兩岸交流合作政策，行政院長卓榮泰說，陸方應排除「九二共識、反對台獨」的條件跟前提。對此，鄭麗文今接受專訪時表示，這是底線、原則，也是唯一的政治基礎，民進黨如果連這個都要反對，怎麼讓大陸覺得民進黨充滿善意。

鄭麗文今日接受「庶民大頭家」節目專訪時表示，這次訪中行後中國大陸祭出十大政策獲得企業界的巨大迴響，民進黨政府卻惡言相向、冷言冷語。在這樣的對立氛圍下，希望民進黨能重新想想，認清國際現實局勢，怎麼樣對國家最好。

鄭麗文提到，商總這次也委屈了，日前開記者會做出一些回應，沒想到會被抹紅，說被中共施壓，民進黨政府沒有證據就污衊自己的國民，代表已經慌了、自亂陣腳。疫情前也是民進黨執政，當時直飛的航班非常多，疫情後喊卡就到現在都沒有再恢復。她指出，民進黨越這樣搞，受害損失的是台灣，要打仗最慘的也是台灣，最大的輸家就是台灣。民進黨的抗中牌害慘台灣，希望政府能理性看待，中國大陸的市場全世界都無法切割，包括美國，台灣又怎麼會逆勢操作。

政府稱大陸設下九二共識及反台獨的前提，鄭麗文說，「這是底線、原則，而非條件」。兩岸有特殊文化血緣的淵源，中國大陸重視台灣關係，對台灣有特別情感就是因為九二共識、兩岸同屬一中，因此反對台獨、反對分裂。民進黨不能否認共同的血緣來源，否認共同祖先。共同的血緣可以讓大家坐下來溝通，民進黨非要一刀兩斷，那對岸為什麼要把你當家人、親人？九二共識是底線、原則，是唯一的政治基礎，民進黨如果連這個都要反對，怎麼讓大陸覺得民進黨充滿善意。

至於中國行動通訊應用程式App「高德地圖」引發討論，內政部稱不排除禁用，鄭麗文表示，這已經太非理性，什麼事情跟大陸扯上關係政府都要杯弓蛇影。國安個資很重要，但在這個時代如何保護個資應該是技術、制度上要努力，不能矯枉過正。太多限制對商家來說寸步難行，商家經常被騷擾，連正常使用都容易被扣上國安帽子，這就是擾民。希望政府能為民眾帶來便利，而不是因為意識形態做過當的騷擾，這不合乎比例原則。