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冤有頭債有主？李貞秀告中選會 代理主委：一開始是民眾黨開除黨籍
民眾黨前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍而失去立委資格，李貞秀除向北院聲請假處分外，更向台北高等行政法院提告中選會、立法院。對此，中選會代理主委吳容輝今回應，凡事總有因有果，一開始是民眾黨開除她黨籍，才有後面這些問題。
前台聯立委、成大教授許忠信昨遞補，成為新任民眾黨立委，李貞秀除向法院聲請假處分外，還提告中選會和立法院。吳容輝今說，那是她的權利，中選會是按照遞補程序，凡事總有因有果，一開始是民眾黨開除她黨籍，才有後面這些問題，後面就依法來辦理。
中選會傳出有望在27日交接新任主委，是否將開會討論李貞秀案？吳容輝稱不曉得，現在還沒交接，交接完就會去開委員會討論相關問題。他重申，民眾黨開除黨籍以後，才有後面這些立法院註銷、中選會公告遞補等問題。
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