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高德地圖紅綠燈秒數零誤差 交通部：未提供資訊給該軟體

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部今強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，且我國政府從未提供相關資訊給該軟體，請民眾放心。記者胡瑞玲／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部今強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，且我國政府從未提供相關資訊給該軟體，請民眾放心。記者胡瑞玲／攝影

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部今強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，高德地圖上出現的紅綠燈秒數，是透過「大數據推估」，我國政府從未提供相關資訊給該軟體，請民眾放心。

中國APP高德地圖日前新增台灣街道的紅綠燈倒數秒數功能，並能精準顯示，引發國安疑慮，數發部長林宜敬22日表示，其功能不是和台灣官方資料串接，一旦有資安上的問題，不排除未來限制公部門使用，未料引來不少民眾下載，在蘋果App Store還衝至第1名。

數發部長林宜敬22日表示，高德地圖用的台灣地圖資訊，是向荷蘭業者購買，不是和台灣官方資料串接，而紅綠燈倒數計時功能也是從用戶停等紅燈等數據推算而來，也沒有連結交通部等政府資料庫，因此在人流、車流較為集中密集的路段會比較準確。

針對高德地圖爭議，交通部今下午發布新聞稿澄清，政府從未提供相關資料給該軟體，請民眾放心。交通部說明，交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」建置目的，是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。

交通部指出，經全面盤點，TDX 平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊；交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料。

交通部強調，我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用。所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

針對高德地圖上出現的紅綠燈秒數，交通部表示，高德地圖新增的紅路燈倒數秒數功能，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體利用大量用戶導航時回傳的GPS 定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

交通部最後提醒，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

國安 交通部 林宜敬 紅綠燈 高德地圖

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