韓國瑜接見加國駐台代表 盼推動雙邊關係持續深化

立法院長韓國瑜今天接見「加拿大駐台北貿易辦事處」代表何曼麗，韓國瑜表示，加拿大各方面條件優良，深受台灣人民喜愛，未來立法院將在既有基礎上，持續與加拿大駐台北貿易辦事處合作，共同推動台加關係持續深化。

韓國瑜今天上午接見「加拿大駐台北貿易辦事處」代表何曼麗（Marie Louise Hannan）一行。何曼麗表示，此為其第二次派駐台灣，此次拜會盼表達對立法院長期支持台加關係的感謝，望未來能持續拓展及深化雙方在各領域之交流與合作。

韓國瑜指出，加拿大各方面條件優良，深受台灣人民喜愛，未來立法院將在既有基礎上，持續與加拿大駐台北貿易辦事處合作，共同推動台加關係持續深化。

立法院表示，會中雙方另就國際局勢、國內政情、教育交流、以及推動台加農業與製藥合作等議題廣泛交換意見。拜會歷時約40分鐘，韓國瑜致贈台灣水果禮盒並與何曼麗合影留念。