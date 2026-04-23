快訊

愛情長跑…與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴陸愛相隨」秒回3個字

板橋車站上方大樓傳全棟停電！金管會也遭殃 台電吐原因

聽新聞
0:00 / 0:00

江和樹公開表態支持盧秀燕選總統 盧子弟兵也說話了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中市長盧秀燕。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台中市長盧秀燕被視為未來總統可能人選，她的市長任期年底就要結束，民眾黨中央委員江和樹昨天接受「中午來開匯」節目受訪時，公開表示自己支持盧秀燕選總統，而且建議盧的團隊現在就可以去跑中南部的輔選了，讓台中能夠出一位總統來領導我們的國家。他的談話今天引起共鳴，盧秀燕的子弟兵、國民黨籍立委廖偉翔今天也表示，這樣我們的國家對於城市建設和台中市、中部地區的發展絕對是正向的，台中市的建設也會進一步再升級。

江和樹昨天接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹訪問時說，台中沒有出過總統，他一定支持盧秀燕。台中人口已經來到285萬人了，怎麼會那麼多？因為它是一個很好的城市，有一位很好的市長願意面對事情、解決問題。我們希望的不是黨派的惡鬥，盧秀燕在論述、表現上都很好；台中需要什麼盧秀燕都知道。他也建議盧秀燕的團隊，現在就可以去跑中南部的輔選了，開始去幫忙，讓人家討論是好事，不用怕別人講，「這個時間點是最好的」。

廖偉翔今也呼應說，盧市長在選舉時的號召力大家有目共睹，也反映出她在地方治理上的成績，獲得相當高度的肯定。以身為台中市民意代表的角度來說，如果台中能夠出一位總統來領導我們的國家，對於城市建設和台中市、中部地區的發展絕對是正向的，台中市的建設也會進一步的再升級。

廖偉翔說，他也相信盧市長長期以來的溫暖、務實的施政風格如果有更大的舞台可以發展，不只是台中的光榮，也可以把成功的治理經驗複製到全國。

盧秀燕的子弟兵、國民黨籍立委廖偉翔今天呼應民眾黨中央委員江和樹所說，支持盧秀燕選總統。圖／廖偉翔提供
盧秀燕的子弟兵、國民黨籍立委廖偉翔今天呼應民眾黨中央委員江和樹所說，支持盧秀燕選總統。圖／廖偉翔提供

民眾黨 廖偉翔 江和樹 盧秀燕

延伸閱讀

台中大里美群橋動工拓寬 盧秀燕囑他帶話謝謝內政部長劉世芳

分局長「柯P辣椒水事件」 江和樹：有嚴重到要拔官嗎？

江和樹爆李貞秀向陳清龍要錢 還提醒「錢要乾淨、金流要做好」

影／NASA太空人林琪兒訪昔美軍俱樂部 盧秀燕喊「歡迎回家」

相關新聞

法務部提5年內「累計」分居3年可離婚 吳宗憲反對：被迫精算時間

立法院司法及法制委員會今排審民法親屬編部分條文修正草案。國民黨立委吳宗憲說，核心爭點之一是分居多久可以離婚？他反對法務部所提「5年內累計分居滿3年可訴請離婚」版本，主張反對分居修成「累計制」，讓當事人拿對話截圖、行事曆、監視器畫面，在法院裡證明。

選罷法修正初審 緩刑可參選有共識 納易刑處分保留協商

立法院內政委員會今逐條審查公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案，藍綠白對緩刑可參選有共識，但新任民眾黨立委許忠信堅持「易刑處分者」也要納入，第9款保留至黨團協商，第6款照民進黨立委李柏毅修正動議，涉犯詐欺犯罪危害條例也不得參選。

駁「九二共識」是惠台政策條件 鄭麗文：這是底線、原則

日前國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸後，大陸宣布十項促進兩岸交流合作政策，行政院長卓榮泰說，陸方應排除「九二共識、反對台獨」的條件跟前提。對此，鄭麗文今接受專訪時表示，這是底線、原則，也是唯一的政治基礎，民進黨如果連這個都要反對，怎麼讓大陸覺得民進黨充滿善意。

冤有頭債有主？李貞秀告中選會 代理主委：一開始是民眾黨開除黨籍

民眾黨前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍而失去立委資格，李貞秀除向北院聲請假處分外，更向台北高等行政法院提告中選會、立法院。對此，中選會代理主委吳容輝今回應，凡事總有因有果，一開始是民眾黨開除她黨籍，才有後面這些問題。

高德地圖紅綠燈秒數零誤差 交通部：未提供資訊給該軟體

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差，引發資安疑慮。交通部今強調，我國交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，高德地圖上出現的紅綠燈秒數，是透過「大數據推估」，我國政府從未提供相關資訊給該軟體，請民眾放心。

江和樹公開表態支持盧秀燕選總統 盧子弟兵也說話了

台中市長盧秀燕被視為未來總統可能人選，她的市長任期年底就要結束，民眾黨中央委員江和樹昨天接受「中午來開匯」節目受訪時，公開表示自己支持盧秀燕選總統，而且建議盧的團隊現在就可以去跑中南部的輔選了，讓台中能夠出一位總統來領導我們的國家。他的談話今天引起共鳴，盧秀燕的子弟兵、國民黨籍立委廖偉翔今天也表示，這樣我們的國家對於城市建設和台中市、中部地區的發展絕對是正向的，台中市的建設也會進一步再升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。