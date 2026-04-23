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江和樹公開表態支持盧秀燕選總統 盧子弟兵也說話了
台中市長盧秀燕被視為未來總統可能人選，她的市長任期年底就要結束，民眾黨中央委員江和樹昨天接受「中午來開匯」節目受訪時，公開表示自己支持盧秀燕選總統，而且建議盧的團隊現在就可以去跑中南部的輔選了，讓台中能夠出一位總統來領導我們的國家。他的談話今天引起共鳴，盧秀燕的子弟兵、國民黨籍立委廖偉翔今天也表示，這樣我們的國家對於城市建設和台中市、中部地區的發展絕對是正向的，台中市的建設也會進一步再升級。
江和樹昨天接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹訪問時說，台中沒有出過總統，他一定支持盧秀燕。台中人口已經來到285萬人了，怎麼會那麼多？因為它是一個很好的城市，有一位很好的市長願意面對事情、解決問題。我們希望的不是黨派的惡鬥，盧秀燕在論述、表現上都很好；台中需要什麼盧秀燕都知道。他也建議盧秀燕的團隊，現在就可以去跑中南部的輔選了，開始去幫忙，讓人家討論是好事，不用怕別人講，「這個時間點是最好的」。
廖偉翔今也呼應說，盧市長在選舉時的號召力大家有目共睹，也反映出她在地方治理上的成績，獲得相當高度的肯定。以身為台中市民意代表的角度來說，如果台中能夠出一位總統來領導我們的國家，對於城市建設和台中市、中部地區的發展絕對是正向的，台中市的建設也會進一步的再升級。
廖偉翔說，他也相信盧市長長期以來的溫暖、務實的施政風格如果有更大的舞台可以發展，不只是台中的光榮，也可以把成功的治理經驗複製到全國。
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