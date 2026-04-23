高德地圖可顯示台灣紅綠燈秒數 交通部澄清「從未提供相關資料」

針對近日「高德地圖」顯示紅綠燈倒數秒數引發關注，交通部23日嚴正澄清：政府從未提供相關資料給該軟體，請民眾放心。

交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」建置目的是為了推廣智慧交通，提供的是公車、捷運、路況等公開資訊。經全面盤點，TDX 平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊。交通部對於資料開放採「最嚴格審視」態度，絕對不會開放涉及國安或機敏性的交通資料。

我國的交通號誌控制具有高度專業性與封閉性，相關資料僅供地方政府交通管理使用。所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取，確保基礎設施安全無虞。

高德地圖上出現的紅綠燈秒數，其實是透過「大數據推估」而來。該軟體是利用大量用戶導航時回傳的 GPS 定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

最後交通部提醒，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。