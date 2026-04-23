114年度總決算賸餘破千億 卓榮泰：連9年有賸餘是好紀錄

大陸高德地圖因4月開放新功能可以看到「紅綠燈倒數計時」而爆紅，綠委徐富癸質疑恐涉資安風險，數發部長表示個資會傳回大陸，已與國安單位討論考慮禁用。綠營為此慌亂不已，有議員疾呼高雄市長陳其邁「我們淪陷了」，綠委王義川也跳下來摻和，先說這軟體太可怕了，接著改口稱沒資安疑慮。「王膝知」談這一題，認知能力是不是出了什麼問題？

2026-04-23 13:15