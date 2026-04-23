聽新聞
0:00 / 0:00
114年度總決算賸餘破千億 卓榮泰：連9年有賸餘是好紀錄
行政院長卓榮泰指出，近年台灣經濟穩定成長，中央政府財政管理審慎，2025年度中央政府總決算扣除債務還本，實際賸餘1021億元；自2017年度起，每年度總決算歲入歲出都有賸餘，這是好紀錄，期盼各機關恪遵財政紀律，讓國家有更大力量因應變局。
行政院會今天通過114年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算等，4月底提送監察院。
根據決算，2025年度歲入決算數3兆1776億元，歲出決算數2兆9340億元，歲入歲出相抵賸餘數2436億元，各機關開源節流有所成效，經扣除償還債務1415億元後，2025年度收支賸餘為1021億元。
營業基金方面，2025年度決算營業總收入3兆9231億元，營業總支出3兆5435億元，收支相抵淨利3796億元，較預算數1482億元增加2314億元，主要是中央銀行因外幣資產營運量及收益率較預算增加，使淨利增加719億元，以及台灣電力股份公司電費收入增加，致淨利由原預算淨損704億元轉虧為盈，相差1450億元等。
針對疫後強化韌性特別預算，預算編列3799億元，執行期間為2023年度至2025年度，歲入結算1億元，歲出結算3690億元，兩者差短3689億元，但因2024年度中央政府總決算尚有審定累計賸餘可供移用，因此依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例規定，優先全數移用以前年度歲計賸餘支應。
前瞻5期特別決算部分，預算編列701億元，執行期間為2025年度，執行結果為歲入1億元，歲出決算666億元，兩者相抵差短665億元，全數以舉借債務弭平。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。