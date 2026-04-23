民進黨台南主委之爭郭國文提郭再欽 同黨議員痛批不厚道

民進黨台南市黨部主委選舉競爭升溫，立委郭國文連任上演副議長林志展登記挑戰上演「賴系內戰」，上午郭國文接受名嘴訪問時指林志展背後是民進黨前中執委、涉及88槍案「有爭議的」郭再欽背後支持；對此民進黨台南市議員周嘉偉痛批郭國文不思反省在主委任內的對於選舉及黨務運作上的表現，卻對挑戰者做「人格毀滅」的批評，最終傷害的是民進黨。

周嘉韋表示，郭國文選主委的時候，林志展負責整合各派系，成功促成跨派系支持，其中也包括郭再欽等地方力量，使郭國文順利當選。如今林志展出來參選，郭再欽表態支持林志展，卻反而受到郭國文的抨擊與批評，質疑包括「88槍」等爭議問題，非常「不厚道」。

周嘉韋說，郭國文應該檢討的是，為什麼他擔任兩年主委之後，原本支持他的人現在不但出來挑戰他，甚至不願意繼續支持他，包含多位議員也站在林志展身邊，而這些議員當初多數也是支持他當主委。

周嘉韋表示，當支持者選擇轉向時，主委應優先檢討自身，而不是轉向批評他人；若黨部主委未來需肩負2026與2028選舉輔選重任，卻無法檢視自身過去兩年的作為，恐將使黨內無法團結，並對選戰造成重大影響，因此認為他不適合續任主委。

周嘉韋提到，過去兩年黨部與議會黨團之間缺乏有效溝通，包含選舉提名與席次規劃等議題未經充分協調即送交中央，造成黨內運作混亂，以往有「禮讓友軍」的作法，但這次完全沒有和黨團溝通，才會有東區提名人選報中央後又改變，黨部主委若無法整合地方與黨團意見，將不利於2026與2028選舉布局。

針對外界傳出總統賴清德介入協調、甚至有「勸退林志展」的說法，周嘉偉表示，賴清德作為總統與黨主席，目標是台南團結與選舉勝利，重點不在特定人選，而是在於找出最大公約數。他支持林志展，是基於他較具整合能力與黨內共識基礎。

至於市長初選兩人都支持林俊憲，周說，對林俊憲而言，他挺誰都是他的心頭肉，無法決定挺憲派議員這次要挺誰，而是要支持對台南2026的整合，2028的大選誰才是能當「桶箍」的那個人。依目前看起來林志展才做得到，郭國文至少他這兩年主委任內的作為，「完全看不見，而且做不到」。

周嘉韋強調，黨內應回歸公平競爭機制，避免陰謀論或相互指控升高對立，否則無論選舉結果如何，都將對民進黨整體團結造成傷害。