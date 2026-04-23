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法務部提5年內「累計」分居3年可離婚 吳宗憲反對：被迫精算時間

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片

立法院司法及法制委員會今排審民法親屬編部分條文修正草案。國民黨立委吳宗憲說，核心爭點之一是分居多久可以離婚？他反對法務部所提「5年內累計分居滿3年可訴請離婚」版本，主張反對分居修成「累計制」，讓當事人拿對話截圖、行事曆、監視器畫面，在法院裡證明。

吳宗憲指出，修法起因於大法官在112年憲判字第4號「限制唯一有責配偶請求裁判離婚案」指出，如果婚姻真的破裂、救不回來了，法律卻不讓「犯錯方（如外遇者）」可以提離婚，會讓婚姻困在空殼裡太苛刻，必須修法 。因此法務部提出「5年內累計分居滿3年」可訴請離婚，但司法院都說恐導致訴訟拖延、損及雙方和孩子利益。

吳宗憲指出，行政院版最大問題是沒有把「分居」講清楚，沒有明確法律定義，可能變成當事人被迫要「精算」每一次出入家的時間，法官疲於比對證據，雙方更流於爭吵、斤斤計較。此外，行政院版本盲點，忘了分居有時也是為了讓彼此冷靜、修補關係，如果採5年內累計3年，恐變成每次短暫分開，都被計算湊天數，誰還敢去試著修補關係？因此反對分居修成「累計制」。

吳宗憲表示，司法院版本採「不同居達3年之繼續狀態」，列舉國際立法例多採此模式，比如澳洲、香港採累計，也允許「試行復合期」，在原本持續分居架構下，規定「短暫復合」幾個月，不會讓時效歸零。沒有一國規定像行政院版，讓當事人像集點慢慢累積分居期間，司法院版才符合大法官強調的「相當期間」與婚姻實質狀態。

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