選罷法修正初審 緩刑可參選有共識 納易刑處分保留協商

立法院內政委員會今逐條審查公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案，藍綠白對緩刑可參選有共識，但新任民眾黨立委許忠信堅持「易刑處分者」也要納入，第9款保留至黨團協商，第6款照民進黨立委李柏毅修正動議，涉犯詐欺犯罪危害條例也不得參選。

年底選戰在即，為避免有參選人因遭判緩刑而阻斷參選之路，立法院內政委員會今逐條審公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案。許忠信說明，民眾黨團版本在第9款增訂「受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限。」限制參選是褫奪公權，而第26條第15款已經有褫奪公權，但輕罪緩刑時間與褫奪公權時間不一定一致，主張受緩刑宣告不在此限；另主張易刑處分，代表法官認為沒必要用刑，用勞動服務替代，也應能參選。

民進黨立委林淑芬說，被抓去關罪行最重，其次是繳錢警告或是勞動服務，最輕的是緩刑，就像是留校查看，若緩刑期間內沒再犯就沒罪。判緩刑無法選，不符比例原則，藍綠白都有共識，不是為誰量身定制，但易刑處分代表有處分，罪質比緩刑重；同黨立委黃捷也說，大家底線是反貪、排黑、反洗錢，但之前修法緩刑宣告不得參選，輕重失衡。

同黨立委蘇巧慧則主張，以目前社會氛圍，涉犯詐欺者也應不得參選，成為候選人的消極資格。

國民黨立委王鴻薇表示，不應過分限縮人民參政權，受緩刑宣告大家較有共識修正，而民眾黨團提出排除緩刑宣告跟易刑處分，兩者涉犯的罪都比較輕微，因此國民黨團同意民眾黨團所提的修正動議。

司法院民事廳法官廖珮伶說，尊重立法院、主責機關對於候選人消極資格變更，並指出易刑處分沒有繳錢，還是回到有期徒刑執行，恐使公職任期有空窗；法務部檢察官李芷琪則說，法務部在易刑處分見解同司法部，因易服勞役前提是判罰金刑，因此條文需限縮在易科罰金、易服社會勞動。

內政部長劉世芳說，三黨都有提受緩刑宣告，建議是否依照緩刑長短區分，受易刑處分是指易科罰金、易服社會勞動，是有期徒刑的替代手段，如未執行完畢，應視為有期徒刑執行未畢，列入但書允許登記為候選人有待商榷。

立法院內政委員會今逐條審查公職人員、總統副總統選罷法第26條修正草案，國民黨立委陳玉珍（左二）、召委廖先翔（中）與民眾黨立委許忠信（右）討論條文。記者劉懿萱／攝影