詐騙犯不能參選 緩刑參政還待協商

詐騙犯經有罪判決確定者不得參選！立法院23日初審《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，經過近2個小時協商，各黨對於受易刑處分（例如勞動服務等）能否參選仍未有共識，因此此條文將進入黨團協商。不過，觸犯《詐欺犯罪危害防制條例》所有條文者都不能參選。

白：易刑處分應可參選

立法院內政委員會23日審查《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案等法案，法案主要核心是受緩刑宣告者能否參選。各黨其實對此多有共識，但民眾黨立委許忠信認為，除了緩刑宣告以外，易刑處分（例如勞動服務等）也應該可以參選，否則就是侵害民眾的參政權。

現行條文是：「犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅。」不得登記為候選人。不過朝野在這方面討論了將近2個小時依舊沒有共識，因此《公職人員選舉罷免法》第26條第九款未能達成共識，將送出委員會，進入黨團協商。

內政部也贊成提案

此條在協商時，各黨對於「緩刑宣告」其實多有共識，但在「易刑處分」上沒有共識，由於相關規定都在同一條文，因此形同整條沒有達成共識，需進入後續黨團協商之程序。

另外，朝野針對《公職人員選舉罷免法》第26條第六款，曾犯毒品、槍砲彈藥、洗錢等罪經有罪判決確定者不得參選，也多有討論。各黨都希望增加觸犯《詐欺犯罪危害防制條例》所有條文者都不能參選，內政部長劉世芳也贊成此提案，因此在各黨有共識下，此條達成共識。

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