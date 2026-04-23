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蔣萬安盼協商翡翠水庫耗水費 經濟部：應談發電補償或費率

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今日舉行例行記者會，會中回應時事議題。記者黃婉婷／攝影
行政院今日舉行例行記者會，會中回應時事議題。記者黃婉婷／攝影

翡翠水庫擬向台電收取耗水補償費，經濟部水利署、台電公司與台北市翡翠水庫管理局僵持不下。經濟部次長何晉滄說，耗水費是針對「耗水大戶」收取的費用，不適用政府機關之間，且翡翠水庫發電產生的尾水，可以直接排放到直潭壩或青潭堰再利用，不會有耗水問題。

針對台北市長蔣萬安指出，已指示副市長張溫德聯繫台電與水利署，盡快面會交換意見尋求共識。何晉滄指出，若要協商，應是協商發電補償費或發電費率，若台北市政府有善意回應，台電公司會配合洽談。

耗水費爭議延燒，起源於翡管局17日表示，基於監察院查核意見，參考經濟部所訂耗水補償費率，研擬建立合理補償機制，但7度函請台電公司正視卻未獲具體回應，基於維護大台北約600萬市民民生用水，在未有合理補償機制前，不再配合延長發電支援。

經濟部長龔明鑫日前則說，耗水費為中央稅收，翡管局要加收耗水費，在法源上有疑義；此外，台電水力發電實際用水僅約115萬噸，其餘逾4億噸並非台電使用，水力發電也未浪費水資源。

台北 水利署 經濟部 台電 蔣萬安 翡翠水庫

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