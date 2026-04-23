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【重磅快評】王膝知談高德資安 民進黨毫不在意人設？

聯合報／ 主筆室　
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

大陸高德地圖因4月開放新功能可以看到「紅綠燈倒數計時」而爆紅，綠委徐富癸質疑恐涉資安風險，數發部長表示個資會傳回大陸，已與國安單位討論考慮禁用。綠營為此慌亂不已，有議員疾呼高雄市長陳其邁「我們淪陷了」，綠委王義川也跳下來摻和，先說這軟體太可怕了，接著改口稱沒資安疑慮。「王膝知」談這一題，認知能力是不是出了什麼問題？　　

最近受到高度討論的高德地圖是阿里巴巴集團的高德軟體公司開發，從原本提供地理、旅遊、餐飲等生活資訊，最近更升級顯示各路段紅綠燈倒計時秒數，並在台北市、桃園市、台中市、高雄、屏東等地啟用，多數路段的倒數計時秒數和真實紅綠燈讀秒幾乎同步，雖部分地區有數秒延遲，仍受到不少好評。

屏東籍立委徐富癸昨天在立法院針對高德地圖恐涉及資安風險提出質詢，指該地圖能精準顯示台灣紅綠燈的秒數和車道資訊，憂心關鍵基礎設施情資已被大陸掌握；數發部長林宜敬表示，這項軟體是向荷蘭購買，紅綠燈是用大數據與AI演算法抓取，並非與我官方串接，但相關個資確實會傳回對岸，若有國安疑慮會考慮禁用；內政部長劉世芳也說「不只員警，公務機關裡面應該都不要使用」。

公務機關要不要禁用高德地圖當然可以討論，但如果高德地圖確實那麼好用，即使數發部發函要求Apple App Store 及 Google Play Store 等平台將該APP在台灣區移除，也可以要求電信業者進行網路流量封鎖，使APP無法連線下載或無法更新內容，但會不會反而凸顯兩岸科落差及增加民眾反感？

綠營有人把高德地圖視為洪水猛獸，最特別的是高雄市議員郭建盟，他跑到衛武營前的路口實測，發現高德地圖竟精準顯示該處紅綠燈秒數，毫無秒差，他為此在貼文中標註市長陳其邁，稱「市長，連我們高雄也淪陷了」；此舉引來高市交通局緊急澄清，表示號誌數據絕無外洩，也未對外提供任何應用程式介面。

王義川跟著湊熱鬧，稱號誌系統是政府列管的資安對象，能夠和號誌系統同步，顯然雙方有通訊系統連結，這太可怕了！他呼籲高雄市政府交通局應該立即正視並對外說明。其他都市的號誌系統也必須全面檢查，交通部和數位部必須進場處理了！

王義川急急如律令，點名高雄市．其他縣市、交通部、數發部要動起來處理這個問題；但過了沒多久，可能發現反應過度，又發文自我「緩頰」，表示經和高雄市交通局確認，高德地圖倒數計時只是部分定時號誌的路口，這個資訊只要簡單調查都可以取得，高雄市號誌控制系統屬內部封閉系統，並無法與外界連線或透過API介接。

末尾，王義川還不忘肯定高雄市交通局，指市區前有兩百多個路口是屬於智慧號誌系統，這些路口並未法對應高德地圖，高雄市政府審慎在處理這些課題，也去做過現場測試，這樣的態度值得大家肯定。

王義川其實是撈過界了，郭建盟是ＣＵＥ高雄市長陳其邁，結果陳其邁還來不及回應，王義川就先出來接球，先說太可怕了，未久又轉彎說高雄市資安沒有疑慮，但軟體收集大量個資，大家還是不要下載，最後再肯定是高雄市交通局，讓市長陳其邁完全沒有角色。

只是，王義川本身就是最大資安疑慮，前年青鳥包立法院，王公開在政論節目上自爆使用手機定位分析群眾活動，外界質疑他自己掌握不當的監控手段；這次高德地圖的討論中，由他來擔綱演出，除了凸顯科技落差的焦慮，更是人設大錯亂。要問的是，民進黨難道找不到其合適的代言人了嗎？

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

民進黨 大陸 高雄 國安 資安 地圖

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