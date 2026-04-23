誤噴辣椒水分局長遭疑升官 內政部：拔主管職平調警政監

民眾黨創黨主席柯文哲「辣椒水事件」，最後查出是到場維安的市警局第六分局長周俊銘誤噴，後續調動也遭質疑「假懲處真升遷」。行政院指出，相關懲處是由台中市警局建議、警政署同意，政院予以尊重；內政部說明，當事人已拔除主管職務，調至台北市擔任三線一星的警政監，屬於「平調」，並非媒體所說的升遷。

柯文哲17日晚間陪同黨籍台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，過程中遭噴辣椒水。劉芩妤於18日上午前往六分局提告傷害，警方調查發現，為六分局長周俊銘在維安過程中誤噴，周俊銘遭拔官及記過處分。

有媒體報導，周俊銘調陞台北市警察局三線二星警政監，引發民眾黨支持者不滿，民眾黨台南市黨部主任江明宗更嗆聲，只要辣椒噴得對，升官發財不排隊？是裝了「升官藥水」吧。警政署昨澄清，已核定平調周俊銘擔任台北市警察局三線一星警政監，且非主管職務。

對於「假懲處真升遷」指控，行政院發言人李慧芝指出，相關懲處是由台中市警局建議、警政署同意，政院對個案處置予以尊重，警政署也對外說明，針對未來九合一勤務中，有關候選人、服務處及競選活動安全維護，會持續要求加強風險評估和情資掌握。

內政部次長董建宏補充，內政部尊重警政署調查及懲處結果，針對為何做這樣的懲處，因警政署認為周是現場的勤務指揮官，在整體處置時機及方式，理應接受檢視並負起責任，至於懲處輕重及範圍，尊重警政署判斷，警政署也說明，當事人是拔除主管職務，調至台北市的三線一星警政監，屬於「平調」，並非升遷。