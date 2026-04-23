辣椒水事件分局長遭拔官 柯文哲心疼：烏龍罵一罵就算了

民眾黨前黨主席柯文哲上周在逢甲夜市掃街，疑似遭辣椒水襲擊，事後查出是帶隊的第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，測試洩漏造成辣氣溢散，周因此遭記過拔官，台中市警察局長吳敬田也自請處分。對此，柯文哲今天表示，要培養一個分局長不容易，既然是烏龍，「處罰一下就好，不需要這樣吧。」

台中逢甲夜市上周六發生前民眾黨主席柯文哲遭「辣椒水襲擊」，陪行掃街有多人嗆咳不停，事後經台中市警局調查，並非有心人士惡意攻擊，而是隨行指揮的第六分局長周俊銘因隨身辣椒水噴頭損裂，導致噴灑外洩，台中市警察局長吳敬田隨即將周俊銘記過，調任台北市警局擔任警政監。

柯文哲今受訪時說，他有打電話給台中市警察局長吳敬田，這個雖然有點烏龍，第一時間講出來就好，就沒事了，結果後來搞到分局長，要培養一個分局長不容易，「我跟他講，非要拔官嗎？處分一下就好，不需要這樣吧」，既然是「烏龍」，罵一罵就算了。

針對辣椒水烏龍案被講成「民眾黨自導自演」，柯文哲不滿表示，民進黨、青鳥在那邊帶風向什麼的，這就是他一直最不喜歡民進黨的地方，他們把台灣社會的善良都給抹煞掉了，每天在那邊製造分裂、對立與仇恨。