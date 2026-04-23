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立院初審選罷法修正案 放寬「受緩刑宣告者」可參選

中央社／ 台北23日電

立法院內政委員會今天初審通過公職人員選罷法修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制，但院會討論前，需經黨團協商；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、中選會代理主委吳容輝等人列席，繼續審查公職人員選舉罷免法第26條、總統副總統選舉罷免法第26條修正草案。

民進黨立委林淑芬提案指出，公職人員選罷法第26條是對候選人的消極資格限制，但未區分罪質輕重及是否入監執行的必要性，導致非屬「黑、金、槍、毒」等特定重罪，且獲法院諭知「緩刑」者，其參政權受限程度，並常於易科罰金執行完畢者。

國民黨立委陳玉珍提案表示，現行法將所有「緩刑」期間的犯罪輕微案件，一律排除參選資格，已過度擴大排黑的打擊範圍，對鼓勵更生人的司法目的不符，顯有違反憲法比例原則之虞。

台灣民眾黨團提案認為，緩刑與易科罰金、易服社會勞動，都是針對輕罪的替代刑罰，展現法律的寬容與矯治效力。若將易刑尚未執行、執行未畢或行刑權已因時效消滅者，逕行排除參選資格，明顯構成不成比例的干預，更與法治國原則顯有扞格。

經協商後，在場的民進黨、國民黨立委達成共識，將條文修正為「但受緩刑宣告者，不在此限」；民眾黨立委許忠信主張，應修正為「但受緩刑宣告或易刑處分者，不在此限」。最後內政委員會召委、國民黨立委廖先翔表示，條文保留送朝野協商。

另外，會中也初審通過總統副總統選罷法第26條、公職人員選罷法第26條，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

憲法 民進黨 選罷法

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