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數發部：高德地圖屬危害國安產品 籲民眾別在台灣使用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

中國「高德地圖」登台引發資安疑慮。數發部23日指出，高德地圖的圖資資料是與荷蘭廠商合作取得，並非自行搜集台灣資料，紅綠燈倒數也未與政府系統介接，現已委託資安院進行資安檢測，5月中對外公布。依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，且涉及敏感個人定位或數位軌跡外洩，呼籲民眾別在台灣使用。

媒體報導，中國「高德地圖」街景能以3D呈現，還有紅綠燈倒數功能，遭疑恐有資安疑慮。

針對高德地圖帶來的資安風險，行政院發言人李慧芝指出，2019年政府公布並實施各機關對危害資通安全產品的使用原則，只要是普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關禁用之列，相關部會將進行資安檢測及風險評估，現階段建議國人提高警覺，避免下載具資安疑慮的中國製應用程式，確保個人隱私及企業資訊。

數發部資安署長蔡福隆提出五點說明，第一，高德地圖APP的圖資資料，是跟荷蘭廠商合作取得相關部分資料，並非高德地圖自行搜集到的台灣資料；第二，有關紅綠燈倒數功能，並沒有跟政府相關號誌系統介接，是根據使用者在路口的停、啟動相關資料推算秒數。

蔡福隆續指，第三，有關高德地圖使用的隧道定位或行動軌跡資料，都非常敏感，會回傳中國大陸伺服器，根據中國大陸國家情報法或網路安全法等規定，政府有權存取企業相關資料，民眾也有義務配合政府相關情報搜集，因此特別呼籲，這些資料可能都會被中國大陸政府所搜集跟利用。

蔡福隆說，第四，有關高德地圖資安風險，資安署會請資安院做相關檢測，檢測完畢後5月中旬將舉行記者會向民眾報告，提醒注意相關資安風險。根據去年12月1日通過的資通安全管理法，高德地圖本來就是危害國家安全的產品，政府機關目前都不能使用這樣的產品。

蔡福隆提到，第五，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是前往大陸旅遊的民眾。至於台灣地區使用者人不多，也提醒民眾，因為涉及很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，特別呼籲民眾不要在台灣使用。

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影
中國APP「高德地圖」今年4月開放新功能，讓用戶在台灣也能看到「紅綠燈倒數計」，且讀秒幾乎零誤差。記者劉學聖／攝影

行政院 李慧芝 數發部 資安 地圖

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