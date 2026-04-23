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民調／67.4%台人擔心！兩岸若無法維持現狀 恐失現有生活方式

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民主文教基金會今天在立法院舉行記者會，發布2026年台灣生存戰略第三波系列民調。記者林銘翰／攝影
民主文教基金會今天在立法院舉行記者會，發布2026年台灣生存戰略第三波系列民調。記者林銘翰／攝影

民主文教基金會今天公布民調，針對兩岸如果無法維持現狀，近七成民眾擔心失去現在的生活方式和權力，僅有8.9%民眾擔心國號或名稱被改變；至於面對未來的政治變化，也有超過六成民眾認為自由財產較為重要，僅有15.1%民眾認為國號名稱比較重要。

民主文教基金會上午在立法院舉行記者會，發布2026年台灣生存戰略第三波系列民調，邀請文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學通識教育中心教授潘兆民、台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇等人與談。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，民主文教基金會前後進行3項民調，主要探求台灣民眾對兩岸統一後政治安排的看法，可說是基於「大膽假設、小心求證」的一項民意調查。

桂宏誠指出，賴清德總統「倚美抗中」導致兩岸瀕臨兵凶戰危的局面，鄭麗文訪陸為民眾爭取「得以重返兩岸和平發展」的時間和機會，然而和平發展是追求和平統一的過度時期，而這個過度時期是因為兩岸具有「台灣和大陸同屬一個中國」的政治互信基礎。

桂宏誠表示，賴總統在就職演說宣示「中華人民共和國」和「中華民國」互不隸屬的「新兩國論」政策，其實已經改變憲法規範的兩岸關係「現狀」，儘管鄭麗文為重返兩岸和平發展開創契機，但是和平發展的終點站應該是完成國家統一，國民黨受制於選票考量仍然暫不表明立場。

桂宏誠認為，民進黨執政對於兩岸關係就是一個危機，而且還可能被迫加速被統一，但是民眾不應該被「雙少數執政者」的權力綁架，本次民調既是初步探尋民意是否遭到綁架，相信也是研究兩岸統一相關課題的開始。

根據民調內容，如果兩岸之間無法維持現狀，高達67.4%民眾擔心失去現在的生活方式和權力，8.9%民眾擔心國號或名稱被改變；面對未來政治變化，高達64.2%民眾認為保障個人自由及財產重要，15.1%民眾認為維持現在的國號名稱比較重要。

此外，民調也詢問，有人說與其等待中國決定台灣命運，不如由台灣主動參與談判、提出最有保障的制度條件，高達61.6%民眾表達同意，僅有21.9%民眾表達不同意；至於台灣未來應該「什麼都不做，接受別人安排」還是「主動談判，掌握未來發展」，70.5%民眾選擇前者，僅有4.6%民眾選擇後者。

本次民調委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查對象為全國年滿20歲以上民眾，訪問日期為2026年4月13至16日，調查方法為人員電話訪問（以市話號碼末二碼隨機取樣），有效樣本1080人，抽樣誤差為95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3％，資料處理依照性別、年齡、學歷及縣市等變數進行加權。

中華民國 新兩國論 立法院 兩岸 民調

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