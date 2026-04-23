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管碧玲視導太平島巧遇海龜產卵 揭南海科研成果豐碩

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海委會主委管碧玲到南沙海洋研究站視察，觀察由國海院與台灣海洋大學合作發起的新物種「太平島紡錘蝦虎」。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲到南沙海洋研究站視察，觀察由國海院與台灣海洋大學合作發起的新物種「太平島紡錘蝦虎」。圖／海洋委員會提供

海洋委員會主委管碧玲前天赴南沙太平島主持「南援九號」操演，適逢4月22日世界地球日，她在視導期間於島上巧遇海龜上岸產卵，她事後透過臉書發文，除了分享這段生態奇遇，更藉此揭露「南沙海洋研究站」近年在太平島的豐碩科研成果，強調生態保育與科學研究，已成為我國守護南海、布局南疆的重要軟實力。

管碧玲指出，過去太平島較缺乏完善的長期海域生態調查與監測，為填補此一空白，國家海洋研究院於2021年底正式在島上建置「南沙海洋研究站」，在海委會的支持與海巡署持續的後勤支援下，該研究站至今已逐步建構起我國在南海的海洋科研能量，成為不可或缺的重要戰略與學術據點。

其中最受矚目的，是國海院與台灣海洋大學合作，成功在當地發現新紀錄種「太平島紡錘蝦虎（Fusigobius taipinensis）」。此外，研究團隊也持續推動涵蓋珊瑚礁生態系監測、隱蔽性物種調查、環境DNA長期監測、大型藻類及棘冠海星生態監測等多項海洋科學工程。

針對太平島具指標性意義的海龜保育工作，管碧玲表示，國海院配合海保署委託計畫，由國立海洋生物博物館統籌執行海龜監測，統計2024年至2025年間，島上累計紀錄海龜上岸行為達1252次，成功辨識母龜396隻次，並確認產卵巢位高達602處，數據直接證實太平島是該區域極為關鍵的海洋生物繁殖棲地。

管碧玲在臉書發文中提到，在世界地球日這天與海龜保持不打擾的距離，靜靜望著海龜媽媽築巢，不僅是感動，更提醒大眾海洋的美好。她強調，從科研能量的建立到保育成果的累積，讓我國得以更深入理解這片海洋，也展現出台灣有能力守護這片海域，為下一代築起堅定穩固的避風港。

海委會主委管碧玲昨到太平島上的南沙海洋研究站視察。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲昨到太平島上的南沙海洋研究站視察。圖／海洋委員會提供

海委會主委管碧玲昨到太平島上的南沙海洋研究站視察。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲昨到太平島上的南沙海洋研究站視察。圖／海洋委員會提供

海委會 管碧玲 南海 南沙群島 海龜

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