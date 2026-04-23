捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 監院盤點勞權促請勞動部檢討改進

台灣巨大集團（捷安特）因涉強迫勞動疑慮，在去年9月遭美國海關及邊境保護局（CBP）發布暫扣令，禁止其台灣廠產品入美。監察院今天通過調查報告指出，我國勞動人權法規與制度和國際勞工組織（ILO）公約仍存落差，促請勞動部檢討改進。

監察委員王幼玲、賴振昌、紀惠容表示，該案啟動調查，發現該公司早於2024年6月即遭外媒報導涉及強迫勞動疑慮，勞動部雖已掌握相關輿情並交由地方政府查察，惟後續僅依地方政府回復之調查結果，即認定「無違法情事」，未進一步建立複核或再查證機制，顯示對強迫勞動議題之風險辨識敏感度不足。

王幼玲表示，我國現行制度仍主要以既有勞動法規為判斷基礎，尚未全面導入ILO強迫勞動指標作為風險辨識與查核標準，使國內「合法性認定」與國際「合規性要求」之間產生落差，如抵債勞務、扣發薪資、生活條件等。

王幼玲指出，此案為我國製造業首度因疑涉強迫勞動而遭美方採取暫扣措施，對我國國際貿易秩序及國家形象均造成重大影響，凸顯企業即使符合國內法令，仍可能因未符合國際人權標準而被認定具供應鏈風險。勞動部未進一步建立複核或再查證機制，於資訊整合、高風險徵兆判讀及主動風險管理機制方面均有明顯缺失，未能及時釐清疑義，間接增加企業面臨國際制裁及聲譽風險之可能性。

王幼玲說，在地方查核執行面，調查發現台中市政府於接獲通報後雖有進行查察，但查核內容多集中於仲介收費、宿舍環境及形式性事項，未依ILO指標就工時制度、薪資給付、行動自由及管理控制等核心風險進行實質調查。多數案件也都以「經協處後無疑義」或「移工失聯」為由結案，未見持續追蹤或後續勞動檢查機制，顯示查核作為流於形式。

三位監委表示，依美國CBP相關指引，企業如欲排除強迫勞動風險，須建立具公信力且可實際運作之申訴及救濟機制，並得適度引入外部或第三方參與，但本案顯示，相關企業雖設有申訴機制，實務上仍主要依賴政府1955專線等既有管道，而該專線僅屬受理與轉介功能，與國際所要求之企業內部即時申訴與救濟機制仍有落差。

三位監委呼籲，經濟部及勞動部於協助企業接軌國際人權標準、建構符合國際規範之申訴與救濟制度方面，仍有精進空間，雖政府已陸續推動企業防制強迫勞動指引、盡職調查機制及相關法制作業研議，但面對國際監管趨勢持續強化，相關制度仍有加速整合與落實之必要。