民眾黨臉書批鏡週刊「鷹犬」自甘墮落 黃國昌等3人不起訴確定

民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴，移審法院一度3千萬交保，「鏡週刊」前年發行「柯文哲案全紀錄」特刊，民眾黨在臉書發文直指鏡週刊「這是一份媒體自甘墮落、甘為當權者鷹犬的一份全紀錄」，黃國昌等3人挨告公然侮辱等罪獲不起訴。鏡週刊聲請再議，昨台灣高等檢察署駁回，全案不起訴確定。

對於北檢不起訴處分，鏡週刊不服，日前向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查認定北檢偵查完備再議毫無理由，昨依法駁回，黃國昌等3人不起訴處分確定。

台灣民眾黨臉書2024年12月27日發文直指，「這是是一份媒體自甘墮落、甘為當權者鷹犬的一份全紀錄。這是一份鏡週刊自證己罪、昭告天下台灣司法的偵查不公開是個笑話、向全世界證明北檢圖利鏡週刊的全記錄！看完北檢的起訴書，如同重讀一次鏡週刊！兩份高達87趴相似度的文書，到底是誰抄誰的，已經難以分辨。這真的是台灣司法和媒體的最大悲哀。」等語。

對此，鏡週刊認為民眾黨影射週刊是「鷹犬」，擷取週刊封面涉侵權，提告民眾黨主席黃國昌、文宣部主任李頂立、葉姓小編3人涉公然侮辱及違反著作權法。北檢今年3月偵結，認為犯罪嫌疑不足，黃國昌3人獲不起訴。

民眾黨在社群指出，偵查洩密、黨檢媒勾串，不惜葬送台灣法治也要毀滅政敵。鏡週刊不願面對社會大眾的質疑，選擇對本黨文宣部提告「公然侮辱、侵害著作權」之濫訴。如今，遭到不起訴書重重打臉。濫訴的鏡週刊輸了，但對台灣社會的傷害已造成，問題依舊在。

民眾黨表示，濫訴的鏡週刊輸了，但對台灣社會的傷害已造成，問題依舊在。一、為何媒體能在偵查階段取得僅有辦案人員掌握的偵查資訊？二、相關偵查內容為何長期由特定媒體獨家刊登？三、偵查不公開在本案中遭到破壞，洩密情形誰應負責？這些問題，絕對不只是關乎一個案件，更關乎整個台灣司法制度的信任基礎。