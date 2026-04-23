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專訪／黃國昌：中選會4準委員被當肉票 民進黨政府專斷 削弱國會功能

聯合報／ 記者林銘翰王小萌周佑政／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌接受本報專訪時表示，民進黨執政以來，國會的功能正因行政權的獨裁與專斷，被嚴重削弱中。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌接受本報專訪時表示，民進黨執政以來，國會的功能正因行政權的獨裁與專斷，被嚴重削弱中。記者潘俊宏／攝影

政院前天終於補提名3位中選會委員，同時任命已通過同意權的4位委員。民眾黨主席黃國昌接受本報專訪時表示，立法院早就通過人事同意權，但4位被提名人好像變成政院的「肉票」；而這只是行政權獨斷的冰山一角，民進黨執政以來，國會的功能正因行政權的獨裁與專斷，被嚴重削弱中。

立法院3月13日通過中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人的人事案，但直到4月21日，政院才公布補提名沈淑妃、蔡維哲、黃謀信等3位中選會委員，同時任命已通過同意權的4位委員。

黃國昌表示，賴政府執政，行政部門刻意選擇用不正當方式，或根本背離民主憲政的方式，不管立法院到底在做什麼，從立院三讀通過法案，行政部門不服氣提出覆議，輸掉後又不依照法律編列預算，例如軍警待遇修正案，後來更變本加厲，連法律都直接不公布，自居為「大法官」。

「我就是這個樣子，不然你要怎樣？」黃國昌說，行政部門在面對立法院監督時，就是擺出一副的態度。黃國昌說，立院通過中選會人事同意權，而已經通過的四位委員，好像變成「肉票」；彷彿民進黨要百分百控制中選會情況下，才要公布名單。

黃國昌表示，跟過去台灣一黨獨大的威權時期相比，現在民進黨執政，出現的種種憲政危機，可以說是台灣邁向民主化後，從來沒有發生的事情。他強調，現在的民主憲政危機，是國會的功能，正在因為行政權的獨裁與專斷，被嚴重削弱中。

民眾黨因為設有「兩年條款」，本會期立委大換血。外界質疑新任的民眾黨立委戰力不如以往，黃國昌說，他不認為新任立委戰力或能力較差，裡面還有不少大學教授，各有專業，新任立委的質詢內容非常理性專業。

但黃國昌坦言，這樣的問政風格，可能在目前的台灣社會中，容易被其他政治喧擾的聲音蓋過去。至於如何突破這樣的困境，他自己每周會在民眾黨兩次晨會中，與立委開會，討論國會攻防、法案內容等，「我們做得不夠多不夠好的部分，會檢討改進，回應支持者的期待。」

政院 民進黨 民眾黨

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