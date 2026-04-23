專訪側記／民眾黨內憂外患 黃國昌以小博大挑戰大

年底九合一選舉進入倒數，民眾黨接連面臨內憂外患，包括前立委李貞秀選擇爆破，還有前主席柯文哲遭到重判，時值新北市長、宜蘭縣長民調即將起跑，對於民眾黨主席黃國昌來說形同內外交迫，如何帶領民眾黨挺過當前危機，同時在年底選戰擴張版圖成為一大挑戰。

2026年3月26日，台北地方法院一審宣判京華城、民眾黨政治獻金等案，柯文哲遭到重判17年徒刑、褫奪公權6年，黃國昌當晚陪同柯文哲及其委任律師團舉行國際記者會，時隔不到3天更在凱達格蘭大道舉辦討公道集會活動，民眾黨宣稱現場聚集逾8萬人，事後更有超過700人申請入黨，士氣看似為之一振。

不過，就在柯文哲官司一審宣判前夕，李貞秀卻在個人直播指稱「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬元」，民眾黨中評會上周以四大違紀事實決議開除其黨籍，其中將辭任不分區立委作為對價、要求獲取特定金額補償，李貞秀觸怒眾多民眾黨員及支持者。

然而，李貞秀爭議並未隨著除名而平息，她在事後接受多個政論節目邀請，針對黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡等人提出多項指控，相關新聞占據媒體版面將近一個星期的時間。相較過去全力捍衛陸配參政權，此事對民眾黨可說是五味雜陳。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，立法院問政表現將牽動年底選戰，黃國昌在接受本報專訪時也坦言，現任民眾黨立委都有各自的專業，然而問政風格難免不敵政治喧擾，現在的國會攻防的確有檢討空間，顯然也是早有察覺到聲量不如以往，未來如何走出李貞秀國籍爭議、重新在立法院站穩第三勢力角色也成為考驗。

迎戰2026年地方選舉，民眾黨極力擴展地方版圖，儘管議員提名作業一波接一波，然而多數縣市皆缺乏母雞帶領，隨著黃國昌的黨主席任期將在年底屆滿，未來要如何達到「六都及新竹市成立議會黨團」的選戰目標，勢必將會成為一張重要的成績單。