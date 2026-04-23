爆料李貞秀私訊陳清龍要錢 江和樹加碼曝「中評會看過才會開除她」

對於被民眾黨開除的陸配立委李貞秀到底有沒有向民眾黨索討金錢？李貞秀以往一直否認曾經要錢，但民眾黨中央委員江和樹先是昨天上「中午來開匯」節目時說，李貞秀和民眾黨立院黨團總召陳清龍有Line的對話並「要求金額」，內容還提及「記得錢要乾淨、金流要做好」。李貞秀已針對江的爆料在臉書反擊，而江和樹今天他又再次爆料說，簡訊的內容中評會都已經看過，所以才會開除她，並放話「妳一直要迎戰，好戲在後頭。」

對於江和樹的爆料，李貞秀在臉書上反駁說「江和樹你無恥不無恥啊？造謠出來當打手趕快亮證據？一天到晚想要拍馬屁有用嗎？有人理你嗎？

可憐吶、做個人吧」、話題還牽扯到民眾黨秘書長周榆修，說「江和樹你背後跟我說全黨周榆修最壞是不是你說的？快出來打球」。

江和樹上午發布影音說，「妳到底在緊張什麼，說到（Line私訊）這句話，妳整個人就抓狂，可見妳的態度結果也很清楚了」並指簡訊的內容民眾黨中評會都已經看過，所以才會開除她，這是沒有問題的。

江和樹說，「好戲還在後頭，不要忘記自己講過了什麼話」，人家是替妳留面子，（妳的）針對性太嚴重了，當時是誰在捍衛妳的權利？「我一開始就說大家好聚好散，但是妳要一直迎戰，江和樹奉陪到底，好戲在後頭。」