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民進黨嘉義縣黨部主委改選 「民雄雙雄」對決再現受矚目

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨嘉義縣黨部主委改選罕見出現競爭局面。主委選舉登記截止，由全縣人口最多的民雄鄉政治人物，前鄉長何嘉恒（左）前議員黃嘉寬（右）登記競爭。圖／取自何嘉恒、黃嘉寬臉書
民進黨嘉義縣黨部主委改選罕見出現競爭局面。主委選舉登記截止，由全縣人口最多的民雄鄉政治人物，前鄉長何嘉恒（左）前議員黃嘉寬（右）登記競爭。圖／取自何嘉恒、黃嘉寬臉書

民進黨嘉義縣執政超過20年，今年黨部主委改選罕見出現競爭局面。現任主委徐明勳不連任，主委選舉登記截止，由同樣來自全縣人口最多的民雄鄉政治人物，前鄉長何嘉恒、前議員黃嘉寬登記，2人曾在鄉長初選競爭，主委改選再現當年鄉長初選翻版， 形成受矚目「民雄雙雄對決」。

這場選戰之所以引發關注，因2人同鄉，2014年民雄鄉長初選，2人便曾用民調交鋒，當時由何嘉恒勝出，順利連任2屆鄉長，奠定地方實力；反觀黃嘉寬轉戰議員未果，之後再挑戰鄉長失利。如今雙方再度對壘，被外界形容為「初選翻版再現」，政治意味濃厚。

在政見主軸，黃嘉寬主打「清廉、服務、團結」，強調從政以來堅守廉潔與愛鄉土核心價值，提出行動重建鄉親信任，深化基層服務，延續義消團隊精神，推動團隊合作，為年底選舉奠定基礎。呼籲黨內避免相互攻訐，強調團結才能雙贏。對地方發展，他關注交通建設、無人機產業就業機會，盼民雄鐵路高架化早日實現。

何嘉恒提出強化黨員向心力與榮譽感，並規畫建立有效率的LINE聯繫平台，讓黨員與黨部無縫接軌。他強調培育青年參與公共事務，為民進黨注入新血。面對年底五合一選舉，何嘉恒喊出「延續嘉義綠色執政品質」口號，展現穩健接棒。

何嘉恒歷任五屆鄉民代表、鄉代會主席，曾擔任縣府秘書與民間團體幹部，地方經營深厚；黃嘉寬也深耕基層出發，歷經鄉民代表與縣議員歷練。民進黨縣黨部表示，全縣具投票資格的黨員約4080人，主委選舉5月24日與全國同步舉行。

民進黨 嘉義 政治

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