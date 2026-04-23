谷立言拜會鄭麗文 指兩岸關係應透過對話與和平發展推進

立法院長韓國瑜今將再次召集朝野黨團協商國防特別預算條例草案。國民黨主席鄭麗文昨與美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言會面，雙方提及，兩岸關係應持續透過對話與和平發展推進。

軍購條例草案在廿七日屆滿一個月協商冷凍期，藍營「三八○○億元＋Ｎ」軍購版本是否調整，還在整合意見中。不過，美方人士近來遊說力量加大，近期頻頻接觸藍營人士。

ＡＩＴ與國民黨昨天同步發文，提及鄭麗文在中央黨部會見谷立言。會談間，谷立言與鄭麗文表示，兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。

雙方強調，兩岸和平不僅對區域穩定至關重要，也符合國際社會的核心利益；兩岸關係應持續透過對話與和平發展來推進。

國民黨昨天未透露會面內容細節，僅低調表示，以雙方公布訊息為主。黨內人士表示，時值軍購條例草案協商進入深水區之際，美方來拜會鄭麗文，「絕對有特別意義」。

據了解，國民黨人士指出，鄭麗文態度明確，「三八○○億元＋Ｎ」的「Ｎ」，已清楚說明該給就給、這就是很大的彈性，若要匡定金額不是不行，但Ｎ已經涵蓋「至少八千億元」的精神，藍白黨團若討論後有共識，會尊重黨團自主；而國內委製部分回歸年度公務預算，國民黨一定會堅持。