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從台聯變民眾黨！遞補李貞秀 許忠信宣誓就職

聯合報／ 記者林銘翰林孟潔／台北報導
立法院長韓國瑜（右）出席許忠信（左）委員宣誓就職儀式，並和許忠信握手道賀。記者曾學仁／攝影 曾學仁
立法院長韓國瑜（右）出席許忠信（左）委員宣誓就職儀式，並和許忠信握手道賀。記者曾學仁／攝影 曾學仁

民眾黨立委許忠信昨天宣誓就職，接棒前立委李貞秀進入內政委員會。許忠信表示，陸配及新住民權益將是他關注的議題。曾是台聯立委的他說，現在作為民眾黨不分區立委，一定會優先執行民眾黨政策，他不想回顧過去的事，現在只想要好好努力追趕，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

民眾黨中評會上周開除李貞秀黨籍，中選會隨後公告遞補立委為許忠信。立法院昨天舉行宣誓就職典禮，許忠信在立法院長韓國瑜、大法官尤伯祥等人的見證下宣讀誓詞，民眾黨立委陳昭姿、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍等七人全員到齊。

李貞秀前天遞狀，以中選會、立法院為被告提行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告，並聲請停止執行原處分；據了解，台北高等行政法院前天收案，已分案由法官審理中。

李貞秀昨天上午一度現身立法院收發室，聲稱要將「行政訴訟起訴狀」交給韓國瑜。針對李貞秀聲請假處分、國會辦公室尚未清空，許忠信說，辦公室只是小事情，自己的行動辦公室、台南服務處都已經在運作，還是要給李貞秀一個方便。

媒體詢問，許忠信過去為台聯立委，加入民眾黨是否轉變立場？許忠信說，二○一二年他代表台聯參選不分區立委，是以成大法學教授身分從政，現在會優先執行民眾黨政策。

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