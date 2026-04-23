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新黨民調：2成9受訪者同意談判討論統一

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

新黨民調顯示，多數民眾認為兩岸必須存在溝通與談判管道，無法單靠「軍購抗中」保持台灣安全；即使題目為敏感的「面對一中，談判討論統一」，仍有兩成九民眾表達「非常同意」與「有點同意」。新黨主席吳成典、副主席李勝峰表示，這是進行此項調查前沒有想到的數字；原因應該是經歷十年綠色執政，民進黨許多論調已被民眾看破，川普政府作為也令人失去信心。

吳成典說，新黨將由李勝峰擔任召集人，舉辦「三閤論壇」，本周六於張榮發基金會舉辦第一場「台灣生存戰略」。論壇發想的原因，是看到社會誤以為「一邊一國」有機會；或如賴清德總統雖不敢改國號，但將「中華民國的兩岸關係」改成「台獨的兩岸關係」，很多人還認為這是「維持現狀」；眼見執政黨變成出賣台灣幫凶，藍白兩黨也不敢表態，新黨寧冒被貼標籤的威嚇，也要主張設法共謀台灣出路。

至於賴總統出訪受挫，李勝峰認為關鍵是「笨蛋，問題在台獨」。從馬英九時代的經驗可以看出，改善兩岸緊張關係，北京就是台北走進國際的最近一條路；在美國與大陸共建Ｇ2框架前，台獨對川普是麻煩製造者，因此不願提供過境或協調空域等幫助。

李勝峰說，賴政府比扁、蔡執政時更偏獨，結果在民調中，連「談判討論統一」都獲得兩成九的認同，的確令人始料未及，但也顯示底層民意已有所流動，檯面上政治人物似乎多數還沒感受。究其原因，應該是民進黨操弄過頭，讓很多民眾發現所謂抗中保台，宛如一場錢滾錢的「龐氏騙局」；眼下川普亟需期中選舉的勝利，北京可以靠這個影響美方，某程度對台獨「抽銀根」。

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