恐唱空城 政院提名NCC委員 無進展

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）三位委員任期即將在今年七月卅一日屆滿，行政院依法應在委員任期屆滿前三個月、也就是四月底前提名新任委員；截至目前為止，ＮＣＣ委員提名仍然沒有新進度，立法院交通委員會昨日審查電信管理法，多位立委聚焦ＮＣＣ委員提名進度，對此，ＮＣＣ代理主委陳崇樹表示，已向行政院長辦公室、政委反映，「相信院長會有考量、在處理」。

根據ＮＣＣ組織法規定，委員會人數七人。然而，ＮＣＣ前主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲任期於二○二四年屆滿後，一直未補上新委員。行政院曾兩度提出新人選名單，但並未獲得在野黨立委認同。

四位委員名額始終懸缺，這也使得ＮＣＣ過去一年多以來，一直無法順利召開委員會議，只能召開「諮議會議」，消化部分可處理案件。

根據ＮＣＣ組織法規定，有一一四項任務是需要經過委員會議討論處理，這裡面包含了法律政策修改、廣電節目內容裁罰案，甚至連第四台頻道換照案，也無法審議。簡單來說，目前包括老三台、公視、警廣、中廣等業者，都因為換照案卡關，現在都是「違法播出」，許多頻道的執照目前都處於「效力未定」狀態。

剩下的三位委員，包括代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠等，任期在今年七月卅一日屆滿，屆時，若沒有新任委員，ＮＣＣ等於連諮議會議都無法召開，無法運作。

國民黨立委萬美玲指出，距離四月底只剩下八天，雖然提名權在行政院，但ＮＣＣ不應置身事外，七月底一到，ＮＣＣ就如同空城一般，業務就會停擺；國民黨立委洪孟楷表示，只要行政院提出好的人選，立法院不會阻撓，但半年過去，人選還是沒有出來，如果一周之後人選仍然沒有出來，立法院就沒辦法審查。民進黨立委許智傑也呼籲，行政院長卓榮泰應盡力溝通、在野黨立委也不要擋，讓ＮＣＣ今年七月底以後仍能正常運作。

立委昨提問陳崇樹，是否了解新委員提名作業進度、有沒有被徵詢連任；對此，他回應，對於新的提名作業「毫無所悉」，至於是否連任，他則表達，「把用人空間留給院長，尊重院長的選擇」。至於七月若委員全部卸任，ＮＣＣ委員會恐無法運作，陳崇樹表達，大家對此都很焦慮，「這是不應該發生的情形」。