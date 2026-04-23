軍購特別條例將再次協商 朝野交鋒

立法院長韓國瑜今（23）日將再次召集軍購條例協商，朝野將再交鋒。民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，民進黨將捍衛政院版1.25兆元；國民黨內部先匡列8,000億預算聲音不斷；民眾黨主席黃國昌昨透露，藍白黨團已對接，方向、金額將會一致。

韓國瑜上周首次針對軍購特別條例召集協商，朝野最終僅同意法案名稱採用民眾黨版較為折衷的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將再次協商。

就在韓國瑜再次召集協商前，美方動作仍不斷，包括美國在台協會處長谷立言、美跨黨派參眾議員及智庫訪團，拜訪國民黨主席鄭麗文、韓國瑜、前主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁等朝野人士。

美國聯邦參議院21日針對美國印太司令部和在南韓的軍事力量部分舉行聽證會，邀請美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）出席作證。

面對共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）詢問台灣作戰和防衛的決心，帕帕羅說，他對台灣的能力和自我防衛的決心有信心；他表示，美國不能比台灣更想要台灣的防衛，台灣國防特別預算通過與否，將展現台灣自我防衛的決心。

一名近期訪問台灣的美國民主黨國會幕僚表示：「我們確實從國民黨領導層獲得私下保證，最終會通過一項具規模的國防方案。」

藍營人士說，藍白始終保持對話，進行版本整合，在野黨共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡。民眾黨立法院黨團總召陳清龍則說，各方仍在溝通整合軍購特別條例版本。

蔡其昌表示，盼在野黨攜手支持強化國防的特別預算條例；民進黨外交及國防委員會召委陳冠廷則說，希望各黨團黨鞭在協商前建立初步共識，讓軍購金額至少在八、九千億元，也希望在野黨對於商購和委製具體項目提出他們的疑慮，而非情緒性全盤反對。（記者劉懿萱、林銘翰、屈彥辰、蔡晉宇、陳熙文、編譯周辰陽）