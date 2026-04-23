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軍購協商 藍白黨團已對接「方向、金額將會一致」

聯合報／ 記者劉懿萱林銘翰屈彥辰蔡晉宇／台北報導
朝野軍購條例版本本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜將再召開黨團協商。圖／聯合報系資料照片
朝野軍購條例版本本周進入協商深水區，立法院長韓國瑜將再召開黨團協商。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天下午將再召集協商軍購特別條例草案，在美方持續施壓之下，國民黨內部「先匡八千億元預算」聲音不斷，民眾黨主席黃國昌昨天透露，藍白黨團已對接，方向、金額將會一致，並且指民眾黨立場是，若有第二批軍購發價書可以上調至八千多億元，商購回到一般年度預算編列。

藍營人士表示，藍白始終保持對話，進行版本整合，在野黨的共同目標是在國家安全和財政把關之間取得平衡。民眾黨立院黨團總召陳清龍則說，各方仍在溝通整合版本。

韓國瑜上周三首次針對軍購特別條例草案召集協商，朝野最終僅同意法案名稱採用民眾黨團版較為折衷的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。就在韓國瑜再次召集協商前，美方動作非常積極，包括美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言遍訪國民黨領導人和國會幹部、美跨黨派參眾議員及智庫訪團也屢到訪立法院，並在美國隔海喊話，希望台灣早日通過國防特別預算。

美方動作不斷，讓藍營內部感受到壓力，不只是台中市長盧秀燕、朱立倫等人都主張軍購預算要拉到八千億元以上，「戰鬥藍」領袖趙少康也提匡列八一○○億元，先審議已經收發價書的三五○○億元，凍結四六○○億元，等拿到發價書再解凍，獲部分藍營立委支持。

不過，國民黨中央仍堅持「獲美方發價書後＋Ｎ」；黨務人士表示，商購仍定調排除，「頂多從三八○○億元調至四千億元」，跟民眾黨版拉齊，不過，黨中央也再三強調尊重黨團自主。

黃國昌昨在媒體專訪時透露，藍白黨團已對接，方向金額將會一致。

至於民眾黨立場，黃國昌說，若依國防部所稱的第二批軍購金額，加上第一批，軍購條例可上調至八千多億元，但前提是編預算時，一定要等到美國公布賣什麼，商購則回到一般年度預算編列。

民進黨團總召蔡其昌表示，將表達捍衛一點二五兆元的行政院版，盼在野黨一同攜手。民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷則說，希望各黨團黨鞭在協商前建立初步共識，讓軍購金額至少在八、九千億元，也希望在野黨對於商購和委製具體項目說明疑慮，而非情緒性全盤反對。

軍購 黃國昌 國民黨 民眾黨

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