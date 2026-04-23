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時隔7年部會首長登太平島 管碧玲主持南援九號演練

中央社／ 高雄22日電

海委會海巡署與國防部等多個機關昨天在太平島海域實施「南援九號」演練，由主委管碧玲登島主持。海委會表示，此次為管碧玲首次登島，也是時隔7年後，再有中央部會首長登島。

海洋委員會海巡署東南沙分署今天發布新聞稿說明，海巡署21日會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，於南沙太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練。

東南沙分署指出，此次演練由海洋委員會主委管碧玲首度親自主持，演練過程逼真、緊湊，並透過衛星通訊將現場狀況即時回傳海巡署鎮海勤務指揮中心，展現「看得到、聽得到、指揮得到」的科技整合能力與整體應變能量。

海委會告訴中央社記者，自2019年5月21日前海委會主委李仲威在「南援四號」演練時登島，時隔7年後，再次有中央部會首長登上太平島，此次也是管碧玲首次赴太平島，而演練期間，美菲等七國則在南海展開為期19天的聯合軍演。

東南沙分署表示，此次演練模擬南沙指揮部雷達監控，發現1艘名列「東京備忘錄」五黑旗國名單的可疑貨輪，海巡署派遣駐島100噸巡防艇及多功能艇，將該貨輪押返太平島調查。

演練接續模擬1艘越南籍漁船在太平島西南方海域，因機械故障遭航經貨輪擦撞起火，隨即發出棄船求救訊號，造成多人受傷及落海等大規模複合性災難。

東南沙分署指出，過程由首度參與操演的海巡特勤隊執行高風險登檢與救援任務，並運用無人機提升搜救效率與現場指揮掌控度，另國防部也派遣C-130運輸機加入演練，執行空中支援與緊急醫療後送任務，提升聯合應援與立體救援效能。

海巡署表示，此次演練共動員1架軍機、1艦、3艇及2架次無人機，並搭配各式救生裝備執行海上救助，後續再運用攔油索阻絕油污擴散，另透過遠距醫療機制進行視訊會診，呈現太平島在人道救援、緊急醫療及災害應處等方面的整體能力。

海巡署補充，南沙太平島碼頭自民國112年竣工後，可提供海巡4000噸級巡防艦泊靠，已常態進駐百噸級巡防艇，提升太平島海域執法及應變量能，未來將持續辦理南海人道救援演練，精進跨機關整合應變作為，並深化與周邊國家救援合作機制。

南海 海委會 外交部

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