快訊

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

川普又TACO延長停火 CNN：伊朗已不信川普軍事威脅

涉貪一審判刑16年...陳歐珀自請退黨 民進黨廉政會今祭出除名處分

聽新聞
0:00 / 0:00

陳歐珀自請退黨！涉貪一審判刑16年 民進黨廉政會祭出除名處分

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委陳歐珀今天被廉政會除名。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委陳歐珀今天被廉政會除名。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委陳歐珀涉貪，一審被判刑16年。民進黨廉政會今天做出除名處分，陳歐珀也向中央黨部寄出退黨聲明。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，今天廉政會開會，共處理四個案子：第一案，陳歐珀一審判決16年重罪，牽涉包含詐領助理費在內3個案子，依廉政條例，一審判決有罪就除名或停權，但陳歐珀已經退黨，一旦退黨就沒有停權問題，廉政會結論就是除名。

邱駿彥指出，若是自動退黨兩年後才能入黨；被廉政會除名的話，五年後才可以入黨。陳歐珀的退黨聲明，禮拜一就送到中央黨部，一旦退黨就沒有權利義務，廉政會就無法對他停權，所以就是除名，五年後才能入黨。

邱駿彥說明，第二案是桃園議員游吾和，同樣涉嫌詐領助理費，目前已經被起訴，廉政會立案調查；第三案是嘉義縣議長張明達，涉嫌收受賄賂，目前已經被起訴，廉政會也立案調查；第四案是前立委陳賴素美，陳賴素美過去也曾涉案，她在桃園當議員時涉嫌詐領助理費，最後判兩年有期徒刑、緩刑五年，當時廉政會處以停權兩年，現在停權期滿，但陳賴素美現在又被起訴，就是擔任立委期間涉嫌詐領助理費，廉政會也立案調查。

民進黨 陳歐珀

延伸閱讀

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄 法院重判12年停職、不得參選議員

涉貪停職重創政治生命 三星鄉長李志鏞否認收賄將上訴

涉貪遭重判 宜蘭三星鄉長李志鏞晚間宣布「退出政治」求公理

向大陸企業洩露半導體技術 三星電子前員工被判7年

相關新聞

陳歐珀自請退黨！涉貪一審判刑16年 民進黨廉政會祭出除名處分

民進黨前立委陳歐珀涉貪，一審被判刑16年。民進黨廉政會今天做出除名處分，陳歐珀也向中央黨部寄出退黨聲明。

民進黨：鄭麗文再度附和大陸一中政策 與國際脫節、違背國家路線

民進黨發言人吳崢今天表示，賴清德總統出訪受阻，國民黨主席鄭麗文卻指稱「民進黨政府把氣出在在野黨身上」，國家元首代表國家，在國家外交處境艱困、中國粗暴施壓的時刻，被打壓的就是台灣，而鄭麗文不思譴責施壓者，反而砲口對內要求檢討受迫害的政府，鄭麗文才是真正檢討受害者的那個人。

卓揆稱馬鈴薯逐批檢查挨轟 食藥署：驗出龍葵鹼最重「逐批查驗」

政府因美方壓力，放寬美國進口發芽馬鈴薯規定，引發民眾對食物中毒憂慮，行政院長卓榮泰日前於立法院備詢時稱將逐批檢查馬鈴薯是否發芽，挨批是欺騙國會的謊言。馬鈴薯發芽與否為檢疫議題，由農業部把關，但是否含龍葵鹼為食安議題，由衛福部主管。衛福部食藥署指出，若發現農藥殘留、龍葵鹼不合格時，將整批判定不合格，要求退運，且可調升查驗比率，最高調升至逐批查驗。

傳國安會諮委林志潔要抽調檢察官擔任助理？國安會：與事實不符

網路媒體「CTWANT」今天報導稱，國安會諮詢委員林志潔要求法務部抽調檢察官支援擔任辦公室助理。國安會表示，該報導內容全與事實不符，要求該媒體立即更正。

深化雙邊關係 童振源親自帶領新加坡重要人士來台深度參訪

在中共長期打壓下，台灣拓展對外關係不易。童振源出任我駐新加坡代表三年來，除與新加坡社會各階層廣泛互動，並持續規劃每年一次，由他親自帶領新加坡重要人士來台進行深度參訪，本年度七天六夜的「台灣風光人文暨科技高端體驗團」已於昨日順利落幕。

想保立委資格…李貞秀提行政訴訟告中選會 北高行昨已分案審理

民眾黨前不分區立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，中央選舉委員會公告由許忠信遞補，李貞秀也以中選會、立法院為被告提行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告；據了解，台北高等行政法院昨已經收案並分案審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。