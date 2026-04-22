陳歐珀自請退黨！涉貪一審判刑16年 民進黨廉政會祭出除名處分

民進黨前立委陳歐珀涉貪，一審被判刑16年。民進黨廉政會今天做出除名處分，陳歐珀也向中央黨部寄出退黨聲明。

民進黨廉政會主委邱駿彥表示，今天廉政會開會，共處理四個案子：第一案，陳歐珀一審判決16年重罪，牽涉包含詐領助理費在內3個案子，依廉政條例，一審判決有罪就除名或停權，但陳歐珀已經退黨，一旦退黨就沒有停權問題，廉政會結論就是除名。

邱駿彥指出，若是自動退黨兩年後才能入黨；被廉政會除名的話，五年後才可以入黨。陳歐珀的退黨聲明，禮拜一就送到中央黨部，一旦退黨就沒有權利義務，廉政會就無法對他停權，所以就是除名，五年後才能入黨。

邱駿彥說明，第二案是桃園議員游吾和，同樣涉嫌詐領助理費，目前已經被起訴，廉政會立案調查；第三案是嘉義縣議長張明達，涉嫌收受賄賂，目前已經被起訴，廉政會也立案調查；第四案是前立委陳賴素美，陳賴素美過去也曾涉案，她在桃園當議員時涉嫌詐領助理費，最後判兩年有期徒刑、緩刑五年，當時廉政會處以停權兩年，現在停權期滿，但陳賴素美現在又被起訴，就是擔任立委期間涉嫌詐領助理費，廉政會也立案調查。