翻轉疾病照護！陳志鴻射健保改革三箭：轉向病人中心、論質計酬

賴清德總統提出「健康台灣」為國家重要政策，衛福部全民健康保險會今舉行相關講座，剖析「健康台灣的願景與推展」，總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻表示，健保今年邁入31年，仍須突破創新，他提出「全民健保改革三箭」，除了要翻轉疾病照護外，還有整合照護、論量計酬。

衛福部石崇良部長過去曾多次提到，賴清德總統提出的「健康台灣」願景，是引領健保轉型的重要導航。台灣邁入超高齡社會，健保要從「支付醫療」轉向「投資健康」，「論量計酬」模式也要轉為「論質計酬」，並搭配居家醫療、在宅急症照護及結合長照資源，打造可近性更高的社區化照護體系，讓民眾被照顧得更好、更健康。也希望從健保總額及費率審議的微觀視角，拉高到「國家健康戰略」的宏觀視角，對於未來健保資源的配置，會有更清晰、更具前瞻性的思考。

健保會主任委員周麗芳表示，2026年健保總額創下兩項歷史紀錄。第一各總額部門都達到行政院核定總額成長率上限5.5%，為史上首見；第二健保總額加計公務預算高達1兆82億元，建立台灣健康投資的兆元里程碑。她說，健保會有責任搭起全民健保與健康台灣的溝通橋樑，首發由陳志鴻領航，展現健保會守護健康台灣的決心。

陳志鴻分享「健康台灣深耕計畫」的催生動機，在於協助醫界解決長期資源不足的窘境，他借鏡高教「頂尖大學5年500億」及「高教深耕計畫」經驗，於「健康台灣全國論壇」前夕，單獨面見賴總統，提出「健康台灣深耕計畫」的構想，獲賴總統力挺。「健康台灣深耕計畫」5年489億元，於2025年正式啟動，四大範疇涵蓋優化醫療工作條件、規劃多元人才培育、導入智慧科技醫療、社會責任醫療永續；強調「地方發想、中央支持」，要解決在地問題，並讓夢想成為可能。

陳志鴻提到，「健康台灣」國政願景已滾動落實為六大支柱：推動國家癌症防治計畫、落實888三高防治計畫、強化全民心理健康韌性、結合科技強化醫療韌性、優化全民健保永續發展、啟動長照3.0十年計畫。

陳志鴻呼籲，健保今年邁入31年，仍須突破創新，他提出「全民健保改革三箭」。第一箭要翻轉照護理念，從過去以醫療供給者為中心的「疾病照護」，轉型到以病人為中心的「健康照護」，強化預防醫學和健康促進；第二箭要改變照護型態，從看病不看人的「片段照護」，擴大到以全人為中心的「整合照護」，提供跨院所與跨專業的連續照護；第三箭要改變醫療給付模式，由治療疾病導向的「論量計酬」，進化到以健康成果導向的「論質計酬」，形塑優質照護的激勵機制。