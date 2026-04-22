副總統：台法同為民主自由國家 盼持續深化雙邊關係

副總統蕭美琴昨天接見法國參議院友台小組訪團，感謝法國參議院及友台小組長期支持台灣的國際參與及台法關係發展，以及法國政府在國際場域重申台海和平穩定的重要性。副總統並說，兩國同為民主自由國家，盼持續深化雙邊關係。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統蕭美琴21日下午接見「法國參議院第一副議長孟岱立（DidierMANDELLI）訪團」致詞時首先代表台灣政府及人民歡迎來自法國參議院的代表團及友台小組成員，感謝訪團參議員不分黨派長期支持台法友誼深化，不論是台灣對國際組織有意義的參與、台海和平穩定以及各領域的經貿文化交流，訪賓對台法關係發展均具有重要貢獻。

副總統也感謝法國政府，在雙邊及多邊場域不斷重申台海和平穩定的重要性，此一立場與主張對印太地區穩定亦有重要助益。

副總統指出，法國與台灣同為民主自由國家，擁有許多共享價值。儘管台灣內部存有許多不同的政治主張，但是跨黨派的國會議員皆高度支持深化與法國的關係。而法國參議院雖然由不同黨派成員組成，但友台小組人數仍持續成長，成為參議院中規模龐大的友台力量，令人深受感動。