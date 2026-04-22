快訊

密戀翻車後逆轉！朱軒洋接棒認愛吳卓源：更珍惜這份感情

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

影／台南湯德章紀念公園旁空屋大火 消防入內赫見焦屍身分難辨

聽新聞
0:00 / 0:00

副總統：台法同為民主自由國家 盼持續深化雙邊關係

中央社／ 台北22日電

副總統蕭美琴昨天接見法國參議院友台小組訪團，感謝法國參議院及友台小組長期支持台灣的國際參與及台法關係發展，以及法國政府在國際場域重申台海和平穩定的重要性。副總統並說，兩國同為民主自由國家，盼持續深化雙邊關係。

總統府今天發布新聞稿指出，副總統蕭美琴21日下午接見「法國參議院第一副議長孟岱立（DidierMANDELLI）訪團」致詞時首先代表台灣政府及人民歡迎來自法國參議院的代表團及友台小組成員，感謝訪團參議員不分黨派長期支持台法友誼深化，不論是台灣對國際組織有意義的參與、台海和平穩定以及各領域的經貿文化交流，訪賓對台法關係發展均具有重要貢獻。

副總統也感謝法國政府，在雙邊及多邊場域不斷重申台海和平穩定的重要性，此一立場與主張對印太地區穩定亦有重要助益。

副總統指出，法國與台灣同為民主自由國家，擁有許多共享價值。儘管台灣內部存有許多不同的政治主張，但是跨黨派的國會議員皆高度支持深化與法國的關係。而法國參議院雖然由不同黨派成員組成，但友台小組人數仍持續成長，成為參議院中規模龐大的友台力量，令人深受感動。

台海 總統府 法國

延伸閱讀

賴總統：台灣在民主防線最前緣 實力是和平護城河

維特齊讚台捷合作成果豐碩 批政府拒供專機討好中國

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴總統發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

外交部：歡迎捷克議長韋德齊再度訪台

相關新聞

想保立委資格…李貞秀提行政訴訟告中選會 北高行昨已分案審理

民眾黨前不分區立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，中央選舉委員會公告由許忠信遞補，李貞秀也以中選會、立法院為被告提行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告；據了解，台北高等行政法院昨已經收案並分案審理。

翻轉疾病照護！陳志鴻射健保改革三箭：轉向病人中心、論質計酬

賴清德總統提出「健康台灣」為國家重要政策，衛福部全民健康保險會今舉行相關講座，剖析「健康台灣的願景與推展」，總統府「健康台灣推動委員會」副召集人陳志鴻表示，健保今年邁入31年，仍須突破創新，他提出「全民健保改革三箭」，除了要翻轉疾病照護外，還有整合照護、論量計酬。

傳國安會諮委林志潔要抽調檢察官擔任助理？國安會：與事實不符

網路媒體「CTWANT」今天報導稱，國安會諮詢委員林志潔要求法務部抽調檢察官支援擔任辦公室助理。國安會表示，該報導內容全與事實不符，要求該媒體立即更正。

深化雙邊關係 童振源親自帶領新加坡重要人士來台深度參訪

在中共長期打壓下，台灣拓展對外關係不易。童振源出任我駐新加坡代表三年來，除與新加坡社會各階層廣泛互動，並持續規劃每年一次，由他親自帶領新加坡重要人士來台進行深度參訪，本年度七天六夜的「台灣風光人文暨科技高端體驗團」已於昨日順利落幕。

谷立言會鄭麗文 稱兩岸分歧和平解決

美國在台協會（AIT）透過臉書表示，處長谷立言今日於國民黨黨部會晤國民黨主席鄭麗文；會談間，谷立言與鄭麗文表示，兩岸分歧應以和平方式解決，且應免於脅迫，並應透過兩岸人民皆能接受的方式。

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應

對於被民眾黨開除的陸配立委李貞秀到底有沒有向民眾黨索討金錢？李貞秀以往一直否認曾經要錢，但民眾黨台中市議員江和樹今天上「中午來開匯」節目時說，李貞秀和民眾黨團總召陳清龍有Line的對話並「要求金額」，內容還提及「記得錢要乾淨、金流要做好」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。