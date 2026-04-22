深化雙邊關係 童振源親自帶領新加坡重要人士來台深度參訪

在中共長期打壓下，台灣拓展對外關係不易。童振源出任我駐新加坡代表三年來，除與新加坡社會各階層廣泛互動，並持續規劃每年一次，由他親自帶領新加坡重要人士來台進行深度參訪，本年度七天六夜的「台灣風光人文暨科技高端體驗團」已於昨日順利落幕。

童振源表示，推動台星關係的深化，不僅止於經貿或文化交流，更在於將其轉化為帶動台灣產業發展、文化國際化與市場拓展的整體動能。透過雙向、全方位的連結，讓新加坡朋友走進台灣，親身看見經貿、科技、文化、觀光、醫療與美食等多元優勢，進而讓台灣全方位走向世界。

他指出，這樣的雙向全方位總合外交模式，涵蓋經濟與人文雙重面向，使台灣的各項優勢得以轉化為具體的交流機會與實質價值。其核心在於「雙向運作」：一方面以台星關係帶動台灣產業與文化發展，另一方面也透過台灣的產業、文化與社會力量，反向深化雙方的連結與友誼。

例如，在陽明山體驗在地美食，不僅是餐飲交流，更展現台灣生活文化的細膩與質感；參訪法鼓山，不僅是宗教行程，更體現台灣深厚的人文底蘊與精神內涵。這些來自台灣社會與文化層面的力量，構成台灣重要的軟實力基礎，有助於深化台星雙方的民間情感與互信。

童振源表示，雙向全方位總合外交模式強調多層次合作架構，不僅串聯中央與地方政府，也整合企業界與民間組織。在促進新加坡各界深入認識台灣的同時，也協助台灣各領域更理解新加坡，進而建立長期且具體的台星合作關係。

他強調，這並非單一領域的交流，而是一種跨領域、全方位的整合連結。企業界與各界人士往往具備多元影響力，因此透過整合觀光、美食、文化、人文、科技、產業與醫療等面向，使台星關係由點串連成面，進一步走向全面深化與穩固。

童振源說，過去三年，他在新加坡長期透過與新加坡社會各階層的廣泛互動，持續建立深厚連結，涵蓋企業界、社團組織與各領域人士，同時也積極接待來自台灣的各類訪賓，建立雙方交流平台。他每年在官邸舉辦餐敘逾300場次，參與人數大約4,000人，形成穩定且具規模的交流網絡，持續強化台星之間的理解與互動。

然而，此類交流多半仍以新加坡為主要場域。為進一步深化互動層次，過去三年，童振源持續規劃每年一次，並親自帶領新加坡重要人士訪問台灣，成員以企業領袖為主，並結合文化界代表，進行台灣深度參訪。讓新加坡友人親身體驗台灣在觀光、文化、人文、美食、科技、產業與醫療等面向的實力，並安排宗教場域參訪，展現台灣獨特的人文精神。

童振源認為，透過這類安排，一方面促進台星雙方民間的直接交流，另一方面整合台灣中央與地方政府、產業公協會及民間資源，形成更具深度與廣度的互動機制與交流資源，進而促成實質交流與合作，建立長期夥伴關係，並吸引新加坡企業來台投資發展。

此次七天六夜的「台灣風光人文暨科技高端體驗團」參訪行程，除參觀故宮博物院，與中國生產力中心、全國商業總會交流，還參訪三家高端醫療機構、工研院與新竹科學園區，並前往法鼓山深入體驗禪修與人文精神。此外，參訪團還赴新竹縣北埔體驗客家文化與美食，並前往桃園華泰名品城，體驗台灣生活與消費環境，其中有團員單筆消費達新台幣28萬元，亦展現交流所帶動的實質經濟效益。