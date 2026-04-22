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想保立委資格…李貞秀提行政訴訟告中選會 北高行昨已分案審理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前不分區立委李貞秀因言行影響聲譽遭中評會開除黨籍，中央選舉委員會公告由許忠信遞補，李貞秀也以中選會、立法院為被告提行政訴訟，請求確認公告無效、撤銷公告；據了解，台北高等行政法院昨已經收案並分案審理。

李貞秀因在直播爆料新竹市長高虹安收700萬元等事，民眾黨中評會本月13日決議開除黨籍，她也喪失不分區立委身分，原先公開表示不會提任何訴訟，尊重黨的處分，但她事後上政論節目砲轟，與民眾黨主席黃國昌隔空互批。

李貞秀事後向台北地方法院提「定暫時狀態處分」，替自身爭取權益，盼能暫時保住黨籍和立委資格，台北地院上周五確定收案，並已經分案審理。

另外，中選會本月15日發文公告由許忠信遞補為民眾黨第11屆不分區立委當選人，許也在今日宣誓就職，李貞秀上午現身立法院，想將行政訴訟起訴狀交給立法院長韓國瑜，希望能阻止許忠信宣誓，不過未能如願。

李貞秀也提行政訴訟，請求北高行確認中選會的公告無效，或是撤銷公告，另她也聲請停止執行原處分。北高行指出，李貞秀是昨日遞狀提告，目前已經分案由法官審理中。

新竹 民眾黨 李貞秀 中選會 高虹安

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