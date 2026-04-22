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美國發芽馬鈴薯輸台影響食安？ 專家：新制多重管理可系統性提升食安

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台美貿易協定大幅放寬美國馬鈴薯輸台標準，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。(記者季相儒／攝影)
台美貿易協定大幅放寬美國馬鈴薯輸台標準，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。(記者季相儒／攝影)

農業部因應台美貿易協定（ART），開放加工用馬鈴薯，發芽不必全數退運，去除發芽部分後便可加工製成各項食品，引發民眾對龍葵鹼中毒疑慮。專家分析，這是我國首次制度性開放特定用途進口原料馬鈴薯，過去進口馬鈴薯並未區分食品用、加工用途，新制將現行發芽就退運，改為源頭處理、邊境查驗、加工剔除等多層防護，消費者可理解為兼顧貿易、食安，更系統性確保安全性。

海洋大學食科系教授暨系主任陳泰源指出，過去我國進口食用馬鈴薯雖可加工使用，但沒有區分食用、加工用途，因此本次新制，為全台首次制度性開放特定用途進口「原料馬鈴薯」，主要是為滿足食品加工產業需求。但外界擔心新制是否為標準放寬、發芽馬鈴薯流入供應鏈，不過，新規非降低安全，反而從源頭至加工「多重把關」。

根據新制，美國馬鈴薯在出國前，必須檢附官方檢疫證明，確認無病蟲害，並經過清洗避免土壤挾帶細菌、害蟲進入我國，且為避免運輸過程發芽，出貨前必須多次使用發芽抑制劑處理。陳泰源指出，馬鈴薯一旦發芽，恐產生引發人體不適的天然毒素物質，如龍葵鹼等，為此，應從源頭預防，且所有處理過程需留下紀錄，確保有所依據，可供查詢。

陳泰源說，新制規定，美國馬鈴薯出口前，若發現發芽或帶有土壤，就不得輸出，且檢疫證明需註記僅供加工用途、已施用發芽抑制劑，這可確保用途不會直接進到市場販售，也能提升資訊透明度，且即使經過美方檢查，在我國邊境還是會再查驗一次，包括發芽的外觀，與是否含有龍葵鹼等，且進入工廠後會再次挑選，發芽、異常馬鈴薯需整顆丟棄，不能切掉再使用。

「新制主要改變是將過去由外觀判斷是否發芽的做法，轉為結合源頭處理、文件證明、出口檢疫、邊境查驗與加工端剔除的多層防護架構。」陳泰源說，此作法與國際間常見之風險導向管理模式一致，將風險控制於食品鏈之前，而非僅依單一指標判斷，消費者可理解為進口加工馬鈴薯進入食品製程前，已經歷多重檢查、處理程序，可在兼顧貿易與食安前提下，系統性確保產品安全性。

美國 陳泰源 農業部

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