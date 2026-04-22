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分享台裔太空人視角的台灣 副總統：致力做世界信賴夥伴

中央社／ 台北22日電

今天是世界地球日，副總統蕭美琴在臉書分享一張照片，是台灣出生的NASA太空人林琪兒首次任務期間，在國際太空站拍攝到的台灣。她強調，台灣正持續強化國安、能源、醫療等關鍵社會基礎設施，積極推動永續轉型，致力成為世界值得信賴的夥伴。

副總統在臉書表示，4月22日世界地球日，和大家分享一張特別的視角。是「台灣出生」的NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）在首次任務期間，於國際太空站拍攝下的台灣。

副總統說，從太空回望地球、凝視台灣，讓人升起對宇宙浩瀚的敬意，也再次反思，如何為這顆美麗星球，付出更多永續的行動與責任。

副總統表示，面對氣候變遷、地緣政治等多重挑戰，台灣正持續強化國安、能源、醫療等關鍵社會基礎設施，積極推動永續轉型，致力成為世界值得信賴的夥伴。

副總統強調，永續從來都不是單打獨鬥，一起努力，守護美麗的家園，留給下一代更有希望的未來。

NASA 蕭美琴 太空人

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