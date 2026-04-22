【重磅快評】綠官賣弄互打臉是賴清德的雞尾酒療法？

南投名間鄉焚化爐抗爭越演越烈，總統賴清德下鄉丟出「雞尾酒療法」說法，外界不解其意，但行政院既已撥用國有農地興建，自救會發起抗爭後，農業部長卻稱特農區不能作為他用，環境部長又說鼓勵地方以多元方式解決垃圾問題；高官們競相賣弄文字還互相打臉，地方忙得焦頭爛額，難道這就是賴清德所謂的「雞尾酒療法」？

南投的垃圾已堆積逾32萬噸，還因垃圾自燃引發火災，嚴重衝擊當地生態環境。因此縣府決定在名間鄉興建焚化爐，獲8成縣民支持，但遭鄉民和民團反對，還成了地方選戰的熱門話題。

總統賴清德上月為民進黨提名的南投縣長參選人温世政站台，他針對南投垃圾問題發表看法，稱要處理垃圾過多的問題，「我會用雞尾酒療法」。賴刻意重複三次，意在附合温的相關政見，南投縣長許淑華回應「不曉得這比喻是什麼意思」，呼籲民進黨若有誠意，應協助加速環評程序。

賴清德提出「雞尾酒療法」處理垃圾問題之前，行政院實已核定有償撥用名間鄉外埔段等11筆國有財產署農地給南投縣政府，作為興建焚化爐預定地；在此之前，縣府更已密集召開環評會議，但因仍涉及土地變更等程序卡關。

行政院核定有償撥國有財產署農地給南投縣政府，縣府申請理由寫得清清楚楚，就是要興建垃圾焚化爐，行政院也是依據國有財產法及相關公地撥用規定核准，背景因素很簡單，就是中部地區的焚化爐量能不足，南投縣是全台唯一沒有生活垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外縣市代燒。

目前的最大問題是台中、彰化已無餘力處理。台中市焚化爐皆已老舊，每日焚化量已不足以處理市內垃圾，導致每天有超過百噸的垃圾須暫置掩埋場，現已堆積量高達34萬噸垃圾；彰化縣雖有9座焚化爐，但事業廢棄物與家戶垃圾的處理需求複雜與在地抗爭，能夠幫忙很有限，長期來看，南投確有興建焚化的必要，這也是行政院核准撥用農地的原因。

雖然政策上支持地方興建焚化爐，但民進黨政府最大的問題就是一旦遇到抗爭就推諉。即使行政院都核定土地撥用，農業部長陳駿季卻提三個重點，一是特農區不能作為其他用途，二是名間鄉茶葉是手搖飲主要來源，三是名間地區是石虎、穿山甲活動熱區。案子都還沒有送到農業部，陳駿季就先打回票，是在打臉行政院？

環境部長彭啓明更有意思了，他說鼓勵地方以多元方式來解決垃圾，南投堆置30多萬噸的垃圾，挑戰非常大；至於是收回焚化爐預定地？彭說政府施政有一定程序，目前還在地方政府，如果通過環評送到中央，會依權責審查，中央如果介入過多地方事務，那就不需要地方政府了。

陳駿季、彭啓明高來高去，陳講了三個重點，即使有前例可循，他就是不准農地變更，行政院撥用土地也沒用；彭啓明鼓勵地方半天，還是坐等地方先搞定，反正好官我自為之。賴清德說用「雞尾酒療法」處理垃圾問題，陳駿季、彭啓明充分應用在為官之道，只管清談賣弄文字，至於垃圾問題能不能解決？那是地方官的事。