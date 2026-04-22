氣氛融洽！蔣萬安拜會民進黨團「沒拍桌」笑聲連連 耗水爭議有共識

台北市長蔣萬安今赴議會民進黨團進行重大法議案報告，近日翡管局因遭監察院糾正，擬向台電收取「耗水費」引爭議，會中蔣允諾會和台電重新議價討論。據了解會議氣氛相當融洽，會中蔣還與議員嘮起家常，黨團總召王閔生會後還與研考會主委殷瑋笑稱，「都是笑聲沒有拍桌喔」。

今天會議中午12時30分開始，約下午2時結束，在黨團總召王閔生、蔣萬安雙方簡單致詞後進行閉門座談，據了解，會談狀況相當愉快，會議室還不停傳出笑聲，在討論政策時也會開玩笑分享生活瑣事，包含兒童新樂園景點，就連質詢上火花也成為玩笑話互虧。

王閔生會後表示，市長來黨團作重大法議案報告，一直以來都是就事論事，今天也就各種市政議題交流氣氛很好，也希望蔣能重視黨團每名議員提出議題並聽進去達到共同合作。

對於近日台電與翡翠水庫「耗水費爭議」，幹事長林亮君表示，若雙方對電價有價格上疑義，可以坐下來好好談，且監察院糾正文裡面包含翡管局、經濟部水利署都有糾正，中央或地方應該要齊心合力解決是否有水資源耗費的問題，應該沒有任何衝突，不需要在媒體上相互放話，也很感謝蔣萬安展現誠意，在會中提到願坐下來議價。

至於新北市長擬參選人李四川提出興建蘆社大橋，林亮君表示，會中也有議員關心該議題，過去選舉就常被提出，是不是蔣有和李溝通過，不過聽起來社子島開發仍緩步推行中，目前還未有曙光，可以理解選舉口號，還是要有可行性看得到未來。