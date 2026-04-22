江和樹爆李貞秀向陳清龍要錢 還提醒「錢要乾淨、金流要做好」

對於被民眾黨開除的陸配立委李貞秀到底有沒有向民眾黨索討金錢？李貞秀以往一直否認曾經要錢，但民眾黨台中市議員江和樹今天上「中午來開匯」節目時說，李貞秀和台中市黨部主委陳清龍有Line的對話並「要求金額」，內容還提及「記得錢要乾淨、金流要做好」。陳清龍未接電話，因此未獲得他的回應。

江和樹在節目中說，良心建議妳（李貞秀）要注意，不要忘記了，妳跟陳清龍的Line的對話是寫了什麼，當時妳要求了什麼東西？妳要求了一個金額沒有錯吧，妳還特別強調了一句話「記得那個錢要乾淨，金流要做好」，還特別交待。

他說，妳離開了就好聚好散，她對柯文哲沒有惡言，和黃國昌就見過一次，還是柯文哲下令。對於黃光芹反問，為什麼李貞秀對柯文哲和黃國昌有落差？江和樹說，因為她知道打柯P會被罵。

至於完整的簡訊是什？江和樹說，「金額我們就不談」但她要求「金流要乾淨」也就是不能亂用匯的，要拿「乾淨的」給她，簡訊的時間點在4月7日之前，這一部分檢調可以去了解。至於特別提此內幕，江和樹說，是要證明李貞秀「就是要錢」。