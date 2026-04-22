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片山和之：台灣已民主化 未來方向由2300萬人民作主

中央社／ 台北22日電

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之今天指出，應認識台灣的存在對日本來說有生死攸關的重要性。他並強調，台灣已實現民主化，不管是什麼方向，2300萬名台灣人是這個社會的主人，並決定自己的未來。

國立台灣師範大學通識講座今天邀請片山和之以「我與中國、我與台灣」進行演講。

片山和之指出，他在日本外務省工作40多年，約15年都在國內外直接負責中國問題，並在1984年至2019年間5度被派駐中國，曾經歷中國1989年六四天安門事件；而他在2023年才以日本台灣交流協會台北事務所代表身分首度在台工作，見證台灣民主化現況。

針對日本與中國關係，片山和之認為，「朋友能夠選擇，鄰居無法選擇」，中國是日本一大貿易夥伴，雖然日本要考慮經濟安全保障，但在經濟方面，雙方獲致穩定發展的關係、互相互惠創造雙贏，是最現實的選擇，不管喜歡或不喜歡，作為鄰國，這是基本出發點。

針對文化人物交流，他說，公民間、特別是青少年間的交流更重要，且必須區分中國共產黨與中國人民；對日本而言，14億中國人民是永遠的鄰居。去年中國因日本首相高市早苗針對日本存亡危機事態發言而限制中國團客訪日，這是非建設性的作法。

片山和之指出，政治安保部分，日本與中國在民主、自由、人權、法制有不同價值觀，這對現在與未來的兩國關係更加強不確定性；如何擴建未來日中關係是21世紀日本外交最大課題之一。

針對台日關係，他說，日本與台灣是非常重要的夥伴、無法取代的朋友。台日不僅共享自由、民主、人權、法治等基本價值，也是重要經濟貿易夥伴，雙方在防救災、農業、環保、衛生、經濟安保等方面有發展合作的潛力；雙方也有非常真誠的文化與人員交流。

他指出，台灣海峽的和平穩定，對包括日本在內的國際社會繁榮安全是不可或缺的因素，台灣問題應透過對話和平解決，堅決反對單方面以武力或威脅改變現狀；日本有這樣經濟科技發達、自由民主、社會穩定、關係友好緊密的台灣作為鄰居，其重要性對日本來說不可替代。

片山和之的簡報上也以紅字寫著，「我們應該認識台灣的存在對日本來說有生死攸關的重要性」。

在問答環節，片山和之表示，台灣已實現民主化，台灣社會將來不能忽視2300萬台灣人的意見，不管是什麼方向，2300萬名台灣人是這個社會的主人，並決定自己的未來。

政治 台灣人 日本 日本台灣交流協會

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