聽新聞
0:00 / 0:00
中國干預賴總統出訪 許淑華出席兩湖論壇不回應
日月潭、西湖「兩湖論壇」今天登場，由於中國干預賴總統出訪史瓦帝尼王國，媒體詢問南投縣長許淑華看法，許淑華僅說，會提供論壇新聞稿及照片。兩湖論壇今年仍不開放採訪。
第18屆兩湖論壇今天在南投縣日月潭力麗溫德姆溫泉酒店舉行，許淑華、中國杭州市副市長魯霞光共同主持開幕式，縣府新聞稿表示，以文化藝術、健康城市、觀光旅遊、青年發展為交流主軸，分享雙方縣市多面向經驗，盼共創有利未來發展及合作新思維模式。
總統府21日晚間宣布，總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但出訪行程因中國干預而緊急延緩。由於南投縣與杭州市今天展開交流，媒體詢問許淑華對於中國干預賴總統出訪看法，許淑華低調未回應僅表示，會後提供論壇新聞稿及照片，並說「大家辛苦、謝謝」。
兩湖論壇今年輪由南投縣政府主辦，但縣府不開放媒體採訪，下午發布新聞稿表示，上午開幕式暨主論壇議題為打造城市公共藝術共融未來，南投方代表人員分享「南投陶」藝術，杭州方由中國工藝師朱炳仁代表論述「銅韻流芳：文化景觀中的傳承與創新」。
縣府表示，下午進行分組論壇，分別就「創意連結、文化共融」、「創生新鏈結：兩岸青年共築未來」、「健康城市與照護環境治理與創新」、「永續旅遊觀光領航」議題，邀兩地相關產官學者交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。