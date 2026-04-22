中國干預賴總統出訪 許淑華出席兩湖論壇不回應

對於被民眾黨開除的陸配立委李貞秀到底有沒有向民眾黨索討金錢？李貞秀以往一直否認曾經要錢，但民眾黨台中市議員江和樹今天上「中午來開匯」節目時說，李貞秀和台中市黨部主委陳清龍有Line的對話並「要求金額」，內容還提及「記得錢要乾淨、金流要做好」。陳清龍未接電話，因此未獲得他的回應。

2026-04-22 15:02