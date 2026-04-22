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翡翠水庫發電爭議 蔣萬安拍板3解方：邀台電水利署面對面談

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天中午赴民進黨議會黨團說明本會期重要法議案。圖／北市府提供
蔣萬安今天中午赴民進黨議會黨團說明本會期重要法議案。圖／北市府提供

翡翠水庫發電收益、耗水費爭議持續延燒，經濟部強調「耗水費」於法無據、民進黨多名立委也批評北市長蔣萬安「得了便宜還賣乖」。蔣今受訪表示，他已經指示副市長張溫德與台電、水利署聯繫，希望盡快面對面坐下來談，針對北市府被監察院糾正、審計部意見，尋求一個大家都可以接受的共識。

翡翠水庫因配合水力發電台電售電價格過低，去年函文台電要求收「耗水補償費」，引發綠營批評蔣萬安坐擁全台最豐富資源的翡翠水庫，竟要對台電敲竹槓？

蔣萬安今天中午赴民進黨議會黨團說明本會期重要法議案，媒體會後問及翡翠水庫發電收益爭議持續延燒，蔣萬安說，因為翡翠水庫接到監察院糾正、及審議部審議的審查有意見，他們認為，翡翠水庫與台電的售電費率偏低，癥結點在這邊，所以他剛也跟民進黨議員說明，議員們也了解。

蔣萬安也提出三點解方，第一，還沒有變更與台電合約之前，會依照合約進行，也就會照現在既有的費率來進行收購電；第二，中央如果有用電需求，翡翠水庫也一定是依照現有機制配合支援。

蔣說，第三，也特別指示副市長張溫德會後即刻台電與水利署聯繫，希望盡快與台電、水利署面對面坐下來好好地談，針對被糾正、及審計意見提出來的部分，可以好好交換意見，尋求一個大家都可以接受的共識。

民進黨 北市府 經濟部 蔣萬安 翡翠水庫

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