遺憾總統出訪受挫 鄭麗文：國安團隊嚴重誤判不應檢討？

賴清德總統原定今天出訪史瓦帝尼，因非洲三國突然取消專機飛航許可而取消行程。國民黨主席鄭麗文今表達遺憾，直指這是重大的外交挫敗，不該等閒視之，同時質疑國安團隊行前是否嚴重誤判局勢，希望盡快沉澱下來，全面檢討、調整步伐。

鄭麗文今在中常會指出，先前她在中常會表達過，由衷祝福賴總統出訪能順利圓滿成功，可惜最後無法成行；但更遺憾的是，事發後總統府、國安團隊氣急敗壞，躲進同溫層討拍、取暖，不然就是把氣出在在野黨身上。

鄭麗文質疑，國安團隊行前是否嚴重誤判局勢，又是怎麼發生的？是因為最後一天才出現不可預知的突發狀況，還是代表整體國家處境已萬分艱難？為何前總統馬英九任內主張外交休兵，台灣參加很多國際組織，當時也相當成功地維持邦交國；民進黨執政十年，外交友邦卻如同雪崩般結束，「我們已經被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度檢討？」

鄭麗文說，為何出訪為何連落地轉機的地方都找不到，究其根源，難道不是兩岸論述的嚴重錯誤？當國安單位對非洲國家指責時，對方也發布新聞表示「堅守一個中國政策」。她要鄭重請教民進黨政府，中華民國憲法難道不是一中憲法？全世界有哪個國家支持台獨？全世界都能接受九二共識、都不支持台獨，為何賴一意孤行？

鄭麗文強調，外交一路挫敗，國家舉步維艱，有時候應該要檢討自己而不是總檢討別人。身為在野黨恪守憲法、跟全世界一樣反對台獨，在兩岸兵凶戰危時勇敢跨出和平第一步，她不奢望來自政府的鼓勵、支持與理解，但也不願看到外交面對如此困境。

她說，身為執政黨，難道不應該更冷靜成熟、負責任地重新思考，國家政策到底出什麼偏差？這麼多年下來一再告訴民進黨政府，抗中不但不能保台，反而害台毀台；相反地，國民黨希望和陸，才能真正護台、興台、旺台。